20 Haziran 2019 04:14

Şeyda Taluk: Manipülasyon tutmuyor seçmenin gündemi ekonomi

AKP iktidarının, İmamoğlu'nun Küçükkaya ile otel buluşmasına dair yarattığı algıyı Siyasi İletişim Uzmanı Şeyda Taluk ile konuştuk.

Şeyda Taluk: Manipülasyon tutmuyor seçmenin gündemi ekonomi


Ekran görüntüsü: Evrensel

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    Çağrı SARI
    İstanbul

    İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Binali Yıldırım ile çıktığı ortak yayın öncesi Gazeteci İsmail Küçükkaya ile bir otelde buluştuğuna dair görüntüler iktidar medyasında ‘rezalet’ ve ‘sorular önceden verildi’ şeklinde yorumlandı. Ancak, bu haberleri yapan medyaya kendi yazarları dahi ikna olmadı.  İktidar kanadının otel buluşmasına dair yaratmış olduğu algıyı sorduğumuz Siyasi İletişim Uzmanı Şeyda Taluk, ne münazaranın ne de bu haberlerin, seçmenin gündeminde olmadığını, seçmenin derdinin işsizlik ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Taluk, Erdoğan’ın ‘sahaya inmesini’ de kararsızları etkilemede ‘son koz’ olarak yorumladı.

    SEÇMENİN DERDİ MÜNAZARA DA DEĞİL OTEL BULUŞMASI DA

    İktidar kanadının otel buluşmasına dair yaratmış olduğu algıyı gazetemize değerlendiren Siyasi İletişim Uzmanı Şeyda Taluk, ne münazaranın ne de bu haberlerin, seçmenin gündeminde olmadığını, seçmenin derdinin işsizlik ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi.

    Şeyda Taluk şöyle konuştu: İktidar, mütemadiyen gündemi belirlemeye çalışıyor. Ama seçmenin gündeminde öyle bir gündem yok. Kimse bu haberlerle ilgilenmiyor. Çünkü insanlar fakirleşiyor. İstanbul seçmeninin yüzde 70’e yakınının bankalara borcu var. En büyük borçlu grup sırasıyla; HDP, MHP, AKP, CHP.

    Her 4 kadından biri çalışmıyor. Her 3 gençten biri işsiz. İnsanların gündemi bu. “Otele gitmiş mi”, “gelmiş mi” gündelik hayatta böyle bir gündem yok.  Bir münazara yaptılar. Neden yapılır bu münazara? Kararsız etkilemek için. Yapılan tüm araştırmalar münazaraların seçmen davranışına etkisi olmadığını gösterdi. Sanki boks maçı izler gibi izlenecek sandık ama reyting de düşük çıktı. Dizilerden düşük çıktı.

    Siyasi İletişim Uzmanı Şeyda Taluk

    "AKP’NİN YOLCULUĞU DAMAT VE SARAY’A İNDİRİLDİ"

    İşim itibari ile Türkiye’nin her tarafında sokağa çıkıyorum. Medyanın gündemi ile mahallelerde kahvelerde konuşulanlar arasında dağlar kadar fark var. Türkiye’nin asıl işsiz kadın istihdamı, genç işsiz fırsat eşitsizliği bunları konuşacağımıza neler konuşuyoruz. Seçmeni etkileyen ekonomidir. AK Partinin kendi içinde yarattığı oligarşik yapı da seçmeni uzaklaştırıyor. AKP ve  Erdoğan sosyolojik anlamda ezilenlerin hareketiydi. Dezavantajlı gruplardan oluşan dar gelirlilerin siyasetiydi. Bugün bu yolculuk ‘damat’ ya da ‘saray’ gibi yollara evrildi. AK Partili bundan da rahatsız. Seçmenin seyredilmemiş programın ‘İsmail Küçükkaya’tartmışması falan ilgilendirmiyor. AKP kendi istediği gündemi belirliyor. Kafamızı kaldıralım Türkiye’de ve Türkiye’nin etrafında ne oluyor. Muhalefetin hatası belirlenen her gündeme cevap vermesi.

    Siyasi İletişim Uzmanı Şeyda Taluk Erdoğan’ın yeniden sahaya dönmesini de kararsızları etkilemek için son koz olarak değerlendirdi. Bugün siyasette olmayan bir Erdoğan söz konusu olduğu takdirde AKP diye bir partinin olamayacağını söyleyen Taluk, “Bu haliyle bile AKP içinde çok ciddi bir kazan kaynıyor. Ancak yine de AKP’yi toplayacak güç Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi. Seçmen için de geçerli bu. AKP sıradan seçmen için AK Parti değildir Recep Tayyip Erdoğan’ın partisidir. Bu sandığa gitmeme oranı Cumhur İttifakında daha yüksek. Erdoğan o seçmenden yüzde 10’u ikna ederse zaten seçimi Yıldırım kazanır. Başka yolu yok. Bunu yapmak istiyor.

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