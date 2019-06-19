    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19 Haziran 2019 Çarşamba

    23 Haziran'da yapılacak İBB seçimi, Erdoğan'ın açıklamaları, İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının yankıları ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

    19 Haziran 2019 08:58
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    23 Haziran'da yapılacak İBB seçimi, Erdoğan'ın açıklamaları, İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının yankıları, Sayıştay raporlarına ilişkin tartışmalar, ekonomideki durum ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

    19 Haziran Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)

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