Iğdır’da mülteci kampında verem salgını iddiası: Son durumun bilgisi verilmiyor

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Iğdır’da Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezinde verem salgını şüphesi. 800 kişinin kaldığı kampta 400 verem şüphesinin olduğu iddialarını ve kamptaki son durumu HDP Iğdır milletvekili Dr. Habip Eksik ile konuştuk.

“KAMP SAĞLIKSIZ”

Eksik, bir yıldır faaliyet gösteren Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi’nde verem şüphesini doğrularken kamptaki sağlık koşullarının da oldukça sağlıksız olduğunu söyledi. Eksik, “Kamp bir yıldır var. Daha tam düzenlenmiş bir kamp değil. Bazı evler prefabrik bazıları hala çadır. Çok ilkel bir kamp. Doğal olarak böyle faciaların ortaya çıkmasına da neden olur” dedi.

“HERHANGİ BİR KONTROLDEN GEÇMEMİŞLER”

Hastalığın kampta görevli olan doktor tarafından değil de yetkililer tarafından Iğdır İl Sağlık Müdürlüğüne bildirildiğini belirten Eksik, “Oradaki çalışanlar şüphelenip il sağlıktan yetkililerle bu konuyu görüşüyorlar. Ondan sonra olay üzerine tetkikler yapılıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı görevlendirilmesi yapmışlar. Ben de bunun daha önceden yani kampa alınmadan önce bu tetkik ve kontrollerin yapılması gerektiğini söyledim. Kampa alınırken herhangi bir kontrolden geçmemişler. Sorun da orada zaten sadece oraya bir doktor göndermişler. Onların iddiasına göre görevlendirilmiş bir doktor var mı orada bilmiyorum. Ama ne hikmetse bu vakaları oradaki doktor tespit etmiyor” dedi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Kendilerine de kamptaki son duruma ilişkin bilgi verilmediğine dikkat çeken Eksik, haber yapılmadan önce verilen bilgiyi paylaşarak, “En son verdikleri bilgi şu; cihaz göndererek, hızlı bir şekilde akciğer filmlerini çekiyorlar. Orada kaç kişide hastalık şüphesi var, kaç kişide yok. Onun tespitini yapıyoruz. Bunu söyledikten sonra bizimle bilgi paylaşmadılar. Bilgi verilmiyor ama meclis üzerinden zorlayıp duruma ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuda elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Doktor Habip Eksik | Fotoğraf: MA

NE OLMUŞTU?

Iğdır’da Göç İdaresine bağlı 800 kişinin olduğu “400 verem şüphesi” iddiasını ortaya atan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, önlem alınmaması durumunda sadece Iğdır’ın değil Türkiye’nin etkileneceğini söylemişti. Bu durum üzerine çalışma başlatan Valilik, 2 kişide bulaşıcı hastalık olduğunu, hastalık şüphesi olan kişilerin karantinada olduğunu açıklamıştı.