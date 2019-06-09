09 Haziran 2019 17:39

Ekrem İmamoğlu'dan VIP açıklaması: Vali bize tuzak kurdu

Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanında VIP salonuna alınmaması ve sonrasında yaşananlara ilişkin "Sayın vali bize tuzak kurmuştur" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'dan VIP açıklaması: Vali bize tuzak kurdu

Fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabından alınmıştır. 

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    31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK'nin tartışmalı kararı ile mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, Karadeniz bölgesinde seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ordu-Giresun Havalimanında VIP salonuna alınmaması ve sonrasında yaşananlara ilişkin "Sayın vali bize tuzak kurmuştur." dedi.

    Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, AKP'li rakibi Binali Yıldırım ile canlı yayına çıkmasının planlanmasını Engin Altay ile Mahir Ünal'ın yaptığını belirterek, "Bu konunun 17 yıl sonra tartışmaya açılması mutlu etti" dedi. Uğur Dündar'ın moderatörlük yapmayacağına yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Uğur Dündar ile görüşmem olmadı." dedi. Karadeniz ziyaretlerinde yaşananlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Açık söylemek gerekirse Vali bize bir tuzak kurdu." dedi.

    "VALİ BİZE TUZAK KURDU"

    İmamoğlu, Ordu Havalimanında VIP salonuna alınmamasıyla ilgili şunları söyledi:

    "Olay bir VIP meselesine dökülerek, daha önce yüzbinlerce insanla miting yaptığımız anda aynı gün utanılacak bir saldırının yapılması gibi burada da aynı tavır yaratıldı. Ben Trabzon'a indiğim andan itibaren VİP kapısında karşılandık. Kalabalık bir insanla Trabzon'a giriş yaptık. Bizim Trabzon'a girişimizde bir kolaylaştırma oldu. Aynı düşünce Ordu için de düşünüldü.

    VIP kapısının önünde ne olup bittiğinden haberdar değildim. Ben vatandaşlarımızla fotoğraf çekiniyoruz. Trabzon milletvekilimiz benim koluma girip içeri girdik. Bizim VİP'den geçmemize dönük bir engel oluşturulacaksa kapatırsın ışıkları kimseyi içeri almazsın. Ama siz kapıyı açık bırakıyorsunuz. Kapıdan içeri insanlar giriyor. Benim annem, babam çantalarını XR cihazından geçiriyorlar. Ben içeri giriyorum. Açık söylemek gerekirse Vali bize bir tuzak kurdu."

    "BİZ KİMSEDEN UÇAK TAHSİS ALMIŞ DEĞİLİZ"

    İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben orada Seyit Torun'a rica ediyorum orada. Psikolojim ortada. Her şekliyle yaklaşımım ortada. Benim gerçek yüzüm ortada. Buradan pirim çıkartmak, başka ifadeler çıkartmak basitlik çabasıdır. Gerektiği ortamda gereken cevabı vereceğim ama ıskalanan başka şeyler var. Onlara özellikle değinmek istiyorum. Ben Sayın Bakan'a bazı uyarılarda bulunmak istiyorum.

    Kiralanan uçakla ilgili, biz kimseden uçak tahsis almış değiliz. Ayıptır, günahtır. Firma açıklama yaptı. Bizim de her türlü belgemiz vardır. Devletin imkanları ile propaganda yapma, hepizimin vergileri ile propaganda yapma konusunda bir açıklaması olacak mı? VİP meselesini konuşan, sözüm ona ahlak cümleleri kuran Bakan, apronu nasıl görmezler.

    Kritik olan, bizim kiraladığımız özel uçakla ilgili yalan konuşulması değil. Benim 3 çocuğum ve eşimle ilgili yapmış olduğum tatilin, nereye gittiğime ilişkin takibe çalışan Sayın İçişleri Bakanı'nı kınıyorum. Benim özel alanımı hiçkimse deşifre etme hakkına sahip değildir. Uçak bizi Dalaman'a bırakmıştır. Bu sabaha karşı Sabiha Gökçen'e iniş yaptım. O fotoğrafları zaten göstermek istemiyorum. Birilerinin bizi tehdit edecek sözlerle ifadeler kullanmasını... Sayın Bakan açıklamalarıyla nereye varmak istemektedir? Sayın Bakan'ın bu süreçte yarattığı ve yaşattığı iftiralar ve yalanlar, terör örgütü ile yanyana anma isteği... Kim yalan ve iftira atıyorsa o insanın önce aynaya bakması lazım. İstanbullu hemşehrilerimiz 23 Haziran'da öyle bir cevap verecektir ki...

    Yaşadığımız bu 2-3 günlük boşluktan sonra, yarından itibaren İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, İstanbul gerçeklerini topluma anlatmaya devam edeceğim. Bu tarz konuşmalara ve ifadelere cevap vermeyeceğimi ifade etmek istiyorum. Bizim alanımız 16 milyon insan."

    "UĞUR DÜNDAR İLE GÖRÜŞMEDİM"

    Bir gazetecinin Uğur Dündar'ın moderatörlük yapmayacağına yönelik açıklamasını hatırlatması üzerine İmamoğlu, "Uğur Dündar ile görüşmem olmadı. Sayın Dündar'ın isminin gündeme düştüğünü öğrendim. Sayın Dündar'ın bu işi en iyi yapabilecek gazeteci olduğunu ifade ettim. Dündar'ın neyi ima ettiğini ben anlamadım. Dündar'ın çekilmesiyle başka bir tespit noktasında görüşmeler devam ediyor. Muhtemelen bu iş yarın neticelenir." dedi.

    AKP'Lİ ADAY ADAYI HAKARET ETTİ

    İmamoğlu'ya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan şahsın elini öpen Etimesgut AKP aday adayı Önder Gökçekaya'nın kendisine yönelik tehdit ve hakaret içeren sosyal medya paylaşımı da soruldu. İmamoğlu konuyla ilgili, "Atanmış Bakan'a 'Esas konuları ıskalamayın' demiştim. Onun iftiraları görevini basitleştiriyor. Benim anlatmak istediğim tam da bu. O zaman birileri çıkıyor, böyle pervasızca oradan, buradan tehditler savururlar. Devlet de görevini yapmıyor. Görevini layıkıyla yapan kişiler de vardır. Polisimiz yanımızda. Siyasi çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi. (HABER MERKEZİ)

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