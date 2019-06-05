Şarkıcı Fedon: Kadına çok tokat attım, öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık

Şarkıcı Fedon’un katıldığı programda sarfettiği “Kadına çok tokat attım. Öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık” şeklindeki kadın düşmanı sözleri tepki çekti. Sunucunun “bu sözleri düzeltelim, yanlış anlaşılmasın”demesi üzerine de “Bu feminizm, yok maçoluk falan ben bunlara karşıyım” açıklamasını yaptı.

Şarkıcı Fedon, Kanal D’de yayınlanan "Müge ve Gülşen’le 2. sayfa" programına Bodrum’dan canlı bağlantıyla konuk oldu. 3 Haziran’da yayımlanan programda röportaj veren Fedon kadın düşmanı sözleriyle tepki çekti.

Fedon’un kendisine soru soran programın Haber Müdürü Asiya Acar ile arasında geçen diyalog şöyle:

Sunucu: Utandığınız bir durum oldu mu?

Fedon: Çok geniş bir yelpaze bu. Eşime yaptıklarım var.

Sunucu: Kadına tokat attınız mı?

Fedon: Çok. Utanarak söylediğim bir şey. Ama şimdi elim kalkmaz. Gençlik. Bir de biz Türk erkeğiyiz ya. Bunlar utanılması gereken şeyler. Öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık o ayrı. Sen hiç bir erkek gördün mü, karısı yatarken baltayla kessin. Ama kadın yapıyor bunu.

(Sunucu başka sorular sorduktan sonra tekrar bu konuya dönerek “Bu sözü düzeltelim, buradan yanlış anlaşılabilir” dedi.)

Fedon: ‘Fedon kadın kesiyor’ diye haber çıkar, öyle bir şey demek istemiyorum. ‘Tokat attın mı?‘dan geldik buraya. Neyse bu konuya fazla girmeyeceğim ama hak eden yok mu? Peki kesmek mi lazım. Bu gazetede yazdı. Ben bunu kafamdan uydurmuyorum ki. Eşini uyurken baltayla parçaladı kadın.

Sunucu: Bunları konuşamayalım, güzel şeyler konuşalım. Kadınlar güzeldir, çiçektir.

Fedon: Erkekler nedir, diken mi? Bana kimse kızmasın ama bunlar basmakalıp şeyler. Ben kadın erkek de ayırmıyorum insan olarak bakıyorum. Tüm insanlar iyi olsun, mutlu olsun ama bu feminizm, yok maçoluk falan ben bunlara karşıyım.

Sunucu: Her türlü şiddete hepimiz karşıyız.

Fedon’un bu sözleri, stüdyoda da tepki topladı. (HABER MERKEZİ)



