Liman işçisi: Bayramda iş var çalışır mısın deseler, çoğumuz evet deriz

Evyap Liman İşçisi

Kocaeli

Merhaba Evrensel okurları;

Geçenlerde Kocaeli Yıldız MDF fabrikasında 550 işçiyi kapı önüne koydular. Onları düşünüyorum. Bayramda onların çocuklarını düşünüyorum.

Durum o kadar kötü ki işimiz var diye, yani işsiz değiliz diye seviniyoruz. Çalışmaya muhtacız. Yoksa aç kalırız. 11 yıldır çalışıyorum. Ben de gezmeyi, dolaşmayı kendim ve ailem için bir şeyler yapmayı seviyorum. Ama bunları yapamıyoruz. Hesaplarımız tutmuyor. Şimdi bayram geliyor. Çevremde tanıdıklarımın, benim hepimizin bankalara borcu var. “Bayramda iş var, çalışır mısın?” deseler, çoğunluğumuz evet der. Çünkü borç var. Hani derler ya nerde o eski bayramlar.

Bayram hazırlığı yapmadık, eşimle bir hediye almadık, bir ihtiyacımızı karşılamadık. Dost akraba ziyareti planlamadık, neden mi? Bana olan maliyet yükünü hesaplıyorum. Gücüm yetmiyor. Şimdi biz buna bayram mı diyeceğiz? İliklerimize kadar hissettiğimiz bir krizin içinden geçiyoruz. Patron için domates 50 TL olsa ne olur, 3 kuruş olsa ne olur. Ama biz işçiler için durum farklı. Kriz var deyince, patronlar hazırlık yapıyor. Ama biz işçiler yapmıyoruz. Sözün kısası işçinin gırtlağa kadar borcu olmayacak, aldığı maaş geçimini sağlayacak, bankalara bağımlı olmayacak, işe gidip gelirken kafası rahat olacak. Geçim derdini düşünmeyecek...

İşte o zaman bayram bayram gibi olur. Biz de bayramda çalışmayı değil gezmeyi düşünürüz. Ama bu güzel dileklerimiz için istemek, hayal etmek yetmez. Onlar için mücadele etmeliyiz. Elimizi taşın altına koymalıyız. Birlik olmalıyız. Herkese iyi bayramlar.

İşçiler bayrama geçim derdiyle giriyor: Kimsenin cebinde 5 kuruş yok