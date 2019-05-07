Yıldız Sunta’da işten atılan 550 işçinin alacakları ödenmedi

Arzu YALÇIN

Kocaeli

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Yıldız Sunta MDF Fabrikası'nda patron ekonomik kriz gerekçesi ile 550 işçinin işine son verirken, ücret ve tazminat alacaklarının nasıl ödeneceği ise belirsiz. 6 aydır ücret alamadıklarını bu nedenle borç içinde olduklarını hatırlatan işçiler, belirsizliğin son bulmasını istiyor. Fabrikanın kapanmasının ya da iflasının söz konusu olmadığını, nakit ödeme güçlüğü nedeniyle bu kararın alındığının aktaran işçiler, sendikacıların ilgisizliğine tepkili.

14 yıldır Yıldız Sunta MDF'de çalışan bir işçi, 6 aydır ücret alamadıklarını 2 aydır da fabrikada üretim yapılmadığını belirterek şunları söyledi: “Bize fabrika avukatının verdiği bilgi nakit ödeme güçlüğü yaşandığı, kredi talebinin bankalarca reddedildiği bu nedenle patronun işten çıkarma kararı almak zorunda kaldığı. Kapatma ya da iflas söz konusu değilmiş. Bize öyle dendi. Bize resmi bir tebligat vermediler. Avukat sözlü olarak bizleri 25/3'ten çıkardıklarını söyledi. En kısa sürede de içerdeki ücret ve tazminatımızı ödeyeceklerini söyledi. Açıkçası bir belirsizlik var ve ne yapacağımızı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Fabrikada çalışan işçilerin ortalama 10 yıllık kıdeme sahip olduklarını dile getiren işçi “6 aydır ücret almıyoruz. Bütün bir kışı parasız geçirdik. Herkes ailesinin, eşinin dostunun desteği ile ayakta kalmaya çalışıyor. Herkesin en az 15-20 bin lira borcu var şu anda. Sabredecek durumumuz kalmadı” diye konuştu.

Fabrikada örgütlü Türk-İş'e bağlı Ağaç-İş Sendikasının şube olarak ilgilense de genel merkez olarak yaşanan duruma kayıtsız kaldığını söyleyen işçi şöyle devam etti: “Türk-İş 1 Mayıs'ı burada kutladı. Bize dediler ki 'Ergün başkan sizin sıkıntınızı da dile getirecek'. Ne yaptı Ergün Atalay, Fikri Işık'la görüştü. Bir şey değişti mi değişmedi. Bu kadar işçiyi toplamışsın oraya niye kürsüden bizim sıkıntımızı dile getirmiyorsun. 6 aydır ne çektiğimizi bir tek biz biliriz.”

İŞ KANUNU'NUN 25/3 MADDESİ NE ANLAMA GELİYOR?

4857 İş Kanunu'nun 25/3 maddesiyle; işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde, işverenin derhal fesih hakkının olduğu açıklanmıştır. İşçiyi çalışmaktan alıkoyan nedenler, işçinin çevresinde meydana gelmelidir. İşyerinden kaynaklanan ve çalışmayı önleyen nedenler bu madde kapsamına girmez. Örneğin işyerinin kapatılması zorlayıcı neden sayılmaz. Ancak, sel, kar, deprem gibi gerekçeler olması gerekir.