Erdemir'de patlama: 1'i ağır, 2 işçi yaralı
ERDEMİR'de arıza bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında (ERDEMİR) meydana gelen iş kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Geçen yıl yaşanan arıza nedeniyle bakım çalışmaları süren fabrikanın ikinci yüksek fırın kısmında akşam saatlerinde yapılan çalışma sırasında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, işçi Hasan Akçakaya ve mühendis Koray Oktay yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Hasan Akçakaya, Kocaeli’ye sevk edildi.
Hafif yaralanan Koray Oktay ise tedavisinin ardından taburcu edildi. (Zonguldak/DHA)
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