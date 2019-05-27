YSK, AKP'nin Maltepe seçim merkezinin değiştirilmesi talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin Maltepe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan Kültür Merkezinin değiştirilmesine dair talebini reddetti. 31 Mart seçimlerinde Maltepe seçim merkezi olarak kullanılan kültür merkezi, 23 Haziran'da da oyların toplanacağı yer olacak.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, AKP Maltepe İlçe Başkanlığı 20 Mayıs 2019'da Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurarak, 23 Haziran'da seçiminde ilçe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan Kültür Merkezinin değiştirilmesini talep etmişti. Dilekçede, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin hem güvenlik hem tarafsızlık açısından uygun olmadığını ifade edilerek, başka bir merkezin belirlenmesi istendi.

İLÇE SEÇİM KURULU KABUL ETMİŞTİ

Maltepe İstanbul 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı bu başvuruyu ilçe seçim kurulu başkanının olumsuz oyuna rağmen kabul etti. Maltepe İlçesi Seçim Koordinasyon merkezi ve seçim sonuçlarının alınacağı merkez olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Müzahir Sille Spor Kompleksi'nin kullanılmasına karar verildi. Karara CHP itiraz etti; CHP'nin itirazını kabul eden İstanbul İl Seçim Kurulu, Maltepe İlçe Seçim Kurulunun kararını kaldırdı.

AKP İTİRAZ ETTİ, KONU YSK'YE TAŞINDI

Bu karara da AKP itiraz etti, konu YSK'nin gündemine geldi. YSK, itirazı "İl Seçim Kurulunun kararı kesin" diyerek reddetti. Bu karar sonrası 31 Mart seçiminde Maltepe oylarının toplandığı Türkan Saylan Kültür Merkezi, 23 Haziran seçiminde de kullanılacak. (HABER MERKEZİ)

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