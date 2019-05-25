AKP, defalarca bastığı Maltepe Seçim Merkezini 'güvenli değil' diye taşıttı

AKP Maltepe İlçe Başkanlığı, Maltepe ilçe seçim merkezinin taşınması talebiyle İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. AKP Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi imzasıyla İlçe Seçim Kurulu’na sunulan dilekçede Gülsuyu Mahallesi için “terör örgütü sempatizanlarının yuvası” ifadesi kullanıldı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden bu yana Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin seçim merkezi olarak kullanılmasına itiraz eden AKP, son dilekçesinde Maltepe’nin 15 bin nüfuslu Gülsuyu mahallesini "terör örgütü sempatizanlarının yuvası" ilan etti. 23 Haziran 2019’da tekrarlanacak İstanbul seçimleri için Maltepe İlçe Seçim Kurulu tarafından oyların toplandığı, birleştirme tutanaklarının hazırlandığı seçim merkezi olarak ilan edilen Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne itiraz eden AKP Maltepe İlçe Başkanlığı, seçim merkezinin Müzahir Sille Kapalı Spor Salonu ya da Erol Olçok SGK Merkez Salonu’na taşınmasını talep etti.

AKP'nin "güvenli değil" dediği seçim merkezi, 31 Mart'ta yapılan seçim sonrasında oyların sayımı sırasında defalarca AKP'lilerin baskınına uğramış, hakim ve sayım memurları tehdit edilmişti.

BİR MAHALLEYİ 'TERÖRİST' İLAN ETTİLER

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin sınırları içerinde olan Gülsuyu Mahallesi’ni hedef alan AKP, 15 bin nüfuslu mahalleyi "terörist" ilan etti. Dilekçede, “Seçim merkezi olarak belirlenmiş olan Türkan Saylan Kültür Merkezi, konum olarak terör örgütü sempatizanlarının konuşlandığı, normal bir vatandaşın dahi özgür bir şekilde sınırlarına giremediği Gülsuyu Mahalle sınırlarına çok yakındır. Seçim Merkezinin burası olması halinde ve yapılacak yerel seçimlerin yerel seçim olması da göz önünde bulundurulduğunda hem sandık güvenliğinin hem de seçimde görev yapacak şahısların güvenliğinin sağlanamayacağı hususu yadsınamaz bir gerçektir” ifadelerine yer verdi.

AKP BU TALEBİ DE KABUL EDİLDİ

Dilekçeyi değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 2 ret oyuna karşı 4 kabul oyuyla seçim merkezinin İBB'ye ait Müzahir Sille Kapalı Spor Salonu'na taşınmasına karar verdi.

Karara şerh koyan CHP'li Üye Gültekin Özdemir ve Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Süleyman Bayar, Türkan Saylan Kültür Merkezinin bugüne kadar birçok seçimde kullanıldığını ve herhangi bir güvenlik zaafiyeti yaşanmadığını belirttiler.

31 MART’TA AKP'LİLER SEÇİM SALONUNU BASMIŞTI

31 Mart’ta gerçekleştirilen ve itirazlar sonucu 17 gün boyunca oyların tekrar sayıldığı Maltepe’de AKP Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi ile MHP Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu seçim hakimini ve sayım yapan memurları tehdit etmiş, ardından partililer sayım yapılan salonu basarak masaları dağıtmış, memurları darp etmiş, oy sayımını durdurmuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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