Maltepe’de oy sayımı için nöbet sürüyor: Hakkımızı gasbettirmeyeceğiz

Şerif KARATAŞ

İstanbul

AKP ve MHP’nin itirazı ve zaman zaman yaptığı saldırılar nedeniyle Maltepe seçimlerinin oy sayımı bitmiyor. Gözlerin çevrili olduğu Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bekleyen vatandaşlar oy sayımının uzatılmasının ülkedeki demokrasinin geldiği yeri gösterdiğini ifade ediyor. Vatandaşlar, kazanılan hakkın gasbedilmesine izin vermeyeceklerini ifade ediyor.

31 Mart gecesinden itibaren Maltepe’de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde çuvallardaki oyların sayımı sürerken dışarıda da CHP’lilerin bekleyişi devam ediyor. 15 gündür dönüşümlü olarak kültür merkezi önünde nöbet tutan CHP’liler duruma tepkili.

"DEMOKRASİNİN OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Polis tarafından etrafı bariyerle çevrilen Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne görevliler ve milletvekilleri dışında kimse giremiyor. Dışarıda bekleyen yurttaşlardan Mehmet Billur, oy sayımının uzatılmasına tepki gösterdi: “Türkiye’de demokrasinin olmadığı apaçık ortaya çıkıyor. Seçimi siz kazandığınızda her şey tamam da, bir başkası kazandığında niye tamam olmuyor. İletişim çağında insanların her şeyden haberleri var. Demokrasinin Türkiye’de olmadığı şu anki cumhurbaşkanı eliyle apaçık tescillenmiş oluyor. Yazık günah bu ülkeye. Bu ülke bunları hak etmiyor.”

1 Nisan’dan beri gelip nöbet tuttuğunu söyleyen Billur, “Bu işin artık bilinçli bir şekilde uzatıldığına inanmaya başladım. Buradan bir şey çıkar mı diye uğraşılıyor” ifadelerini kullandı.

Yaşananlara tepkili olan yurttaşlardan biri de Yaşar Yücetaş. Tepkisini “Hak etmişe, hakkını götürüp teslim edeceksin, teşekkür edip mazbatasını vereceksin, hakkını hakka vereceksin” sözleriyle dile getirdi.

“12 EYLÜL’Ü BİLE ARATTILAR”

Hüseyin Durmaz, “Çocukluğumda 12 Mart’ı gençliğimde 12 Eylül’ü gördüm, böyle uygulamalar yoktu. 12 Eylül’ü bile aratıyorlar” diye konuştu. Destek ve dayanışma için nöbete geldiğini anlatan Durmaz, “Antidemokratik uygulamalara, hukuksuzluğa karşı olduğum için geliyorum. Bir an önce kararların düzeltilmesi için buradayız” şeklinde konuştu.

Dayanışma için Fransa'dan geldiğini söyleyen Kazım Durmaz da kardeşi Hüseyin Durmaz’la birlikte nöbette.

Kazım Durmaz şunları söyledi: “Halkın iradesi, diyorlar. Elli artı bir, diyorlar. Kazandık, diyorlar. Atı alan Üskadar’ı geçti, diyorlar. Karşı tarafa gelince ‘Hile yaptınız’ diyorlar. Bütün güç onlarda. Biz nasıl hile yapabiliriz? Bu kez hileyi yapamadılar, İmamoğlu oylarına sahip çıktı. Arada 14 bin oy fark var. Hala bir şey arıyorlar. Nedir bunun anlamı, adalet midir? Destek olmak için, hak ve adalet tecelli etsin diye geliyoruz. Olur mu böyle bir demokrasi, dünyaya rezil oldu Türkiye bu tabloyla. Adam hak etmiş. Verin hakkını, gasbetmeyin. Adaletse herkese adalet.”

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