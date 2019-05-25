AYÇEP'ten JES'lerin önünü açan torba yasaya tepki

Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP), AKP tarafından hazırlanarak TBMM'ye sunulan 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda düzenleme getiren torba kanun teklifini kınadı.

AYÇEP, Turistik Park Toplantı Salonu'nda, AKP milletvekillerince hazırlanan ve Meclis Başkanlığına sunulan torba kanun teklifi ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına yaşam alanı savunucuları, EMEP, CHP ve köylüler destek verdi.

Açıklamayı okuyan Aydın AYÇEP Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hicran Danışman, Aydın’ın dört bir yanının jeotermal kuyularıyla kuşatıldığını belirterek, "Niçin hangi bedel karşılığında? Sermayenin parasına para katması için çocuklarımızın ilk gençlik yaşlarına geldiklerine kanserle boğuşması uğruna, kadim zeytinlerin kuruması sökülmesi yok edilmesi uğruna, incirin meyvenin sebzenin yaşam kaynağı değil zehir olması uğruna elin oğlu kızı bir karış toprağını pamuklara sararken bizim dönüm dönüm tarım toprağımızın hiç edilmesi uğruna” dedi. Aydın halkının, jeotermal istemediğini ve anayasal hakkını kullandığını vurgulayan Danışman, “Çevreyi geliştirmek çevre sağlığını korumak çevre kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşın görevidir. Aydınlı da jeotermale karşı durarak hem hakkını kullanıyor hem de ödevini yerine getiriyor" dedi.

"BU TASARI HALK DÜŞMANIDIR"

Danışman "AKP iktidarı tarafından hazırlanan torba kanun teklifi ile jest şirkletlerinin önündeki tüm engeller kaldırılacak. Gene bu teklif ile dava açmanın önüne engeller konulacak. "Zeytinimiz incirimiz kurutuluyor" diye jeotermal kuyusunun kapatılması için açtığımız davayı kazandığımızda şirketin yaptığı masrafları biz ödeyeceğiz; yani bu torba yasa Aydın halkının kuyusunu kazmak istiyor yani Aydınlının anaysak hakkı olan hak arama adalet arama yaşam hakkını savunma hakkını elinden alıyor" diye konuştu.

Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde Türkiye coğrafyasının tümüne yayılmış olan JES’lere özgürlük sağlanacağını söyleyen Danışman şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle bu tasarı halk düşmanı bir tasarıdır anayasaya aykırıdır sermayenin kâr hırsını insan hayatına üstün tutmaktır. Bu nedenle Aydın halkını ve tüm Türkiye’yi bu yasa tasarısına karşı durmaya çağırıyoruz."

Fotoğraf: Evrensel

"SAĞLIKLI BİR ORTAMDA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Toplantıya katılan Aydın Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay toplantıyı yaşam hakkını savunmak için yaptıklarını belirterek, "Sadece yaşama hakkımıza el uzatanlara tecavüz edenlere karşı birlikte bir dayanışma içerisinde olmak için toplandık. Bu mücadeleye her zaman destek veren siyasi partilerimiz, meslek örgütlerimiz, kadın örgütlerimiz ve köylülerimiz ile birlikte bir şey istiyoruz; özgürce ve sağlıklı bir ortamda yaşamak istiyoruz. Sen nasıl para kazanırsan kazan bize çevremize, incirimize, zeytinimize zarar verme. Bu bizim anayasal hakkımız bunu bize şirketler veya iktidardaki birileri vermedi; bunu bize toplum verdi anayasa verdi. Bu hakkımızı korumak için bugün birlikteyiz ve haklıyız" dedi.

Santrallerin zararsız olduğu propagandası yapıldığını vurgulayan Atay şunları söyledi: "Öyleyse bu şirketlerin evlerini biz yapalım gelsinler aileleri ve çocuklarıyla birlikte jeotermal santrallerinin içinde otursunlar bakalım. Madem zararsız, madem kanser etmiyor buyursunlar gelsinler otursunlar. Ben insalığa zarar veren bütün jeotermlallere karşıyım. Ben düşman değilim dost değilim beni seçen halkıma söz verdim onlara jeotermalden ölmelerine asla izin vermeyeceğim biz hakkımızı istiyoruz. Toprağımızı, incirmizi, zeytinimizi istiyoruz , yaşam hakkımızı istiyoruz.” (Aydın/EVRENSEL)

Aydın'da 5 köyde 120 JES sondajı yapılacak