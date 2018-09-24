AydÄ±n'da 5 kÃ¶yde 120 JES sondajÄ± yapÄ±lacak

AydÄ±n'da beÅŸ kÃ¶yde 120 JES sondajÄ± yapÄ±lmak isteniyor. KÄ±zÄ±lcakÃ¶ylÃ¼ler direniÅŸ Ã§adÄ±rÄ±nda JES'lere karÅŸÄ± nÃ¶betlerine devam ediyor.

Özer AKDEMÄ°R

AydÄ±n

AydÄ±n Ä°ncirliova ilçesi KÄ±zÄ±lcaköy Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda açÄ±lmak istenen jeotermal kuyu ve santrali (JES) ile ilgili Çevresel Etki DeÄŸerlendirilmesi (ÇED) süreci baÅŸladÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde AydÄ±n Çevre Ä°l MüdürlüÄŸü sitesinde yayÄ±nlanan ÇED Proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ± JES sondajlarÄ±nÄ±n çok önemli bir bölümünün incir bahçesi ve birinci sÄ±nÄ±f tarÄ±m arazisinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. KÄ±zÄ±lcaköylüleri JES'e karÅŸÄ± günlerdir çadÄ±r kurup nöbet tutmaya devam ediyor.



FotoÄŸraf: KÄ±zÄ±lcaköy/ Facebook

AydÄ±n Ä°ncirliova ilçesi KÄ±zÄ±lcaköy Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda toplam 120 JES kuyusu açÄ±lmak istenirken, bu kuyularÄ±n en yakÄ±nÄ± KÄ±zÄ±lcaköy'ün evlerine 150 metre uzaklÄ±kta. Kuyular DereaÄŸzÄ±, Gerenkova, KardeÅŸköy ve BalÄ±kköy köyleri sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisine de giriyor. Bu kuyulardan bazÄ±larÄ± Gerenkova köyüne 550 metre, KardeÅŸköy'e 400 metre ve BalÄ±kköy'e ise 4.000 metre uzaklÄ±kta yer alÄ±yor.

BAÅžKA JES'LER DE AÇILABÄ°LECEK

Firma proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±nda (PTD), bu bölgede açÄ±lacak kuyularla SarÄ± Zeybek adlÄ± bir JES iÅŸletmeyi planlarken, açÄ±lacak kuyularÄ±n ÅŸirket tarafÄ±ndan bölgede yapÄ±lacak baÅŸka JES'lerde de kullanÄ±labileceÄŸi belirtiliyor. Yine proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±nda bölgede açÄ±lacak her bir sondaj için 10-16 dönümlük bir alana ihtiyaç olduÄŸu belirtiliyor. Sondaj yapÄ±lan alanlarÄ±n genelde tarÄ±m arazisine denk geldiÄŸinin ifade edildiÄŸi PTD'de buralardaki mülkiyet hakkÄ±nÄ±n köylüler tarafÄ±ndan ÅŸirkete devredilmemesi durumunda Jeotermal Kaynaklar ve DoÄŸal Mineralli Sular Kanununa göre kamulaÅŸtÄ±rma yoluna gidileceÄŸi ileri sürülüyor.

ÇED DOSYASINDA Hz. Ä°BRAHÄ°M, KONFÜÇYUS VE HEREDOT DA VAR!

Åžirketin PTD'sinde açÄ±lacak sondaj kuyularÄ± ile ilgili bilgiler sÄ±ralanÄ±rken tarihte ilk açÄ±lan sondaj kuyularÄ±ndan M.Ö. 1500 yÄ±llarÄ±nda Filistin’de su kuyusunun Hz. Ä°brahim tarafÄ±ndan açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sondajcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n 3500 yÄ±llÄ±k tarihi olduÄŸu, Konfüçyus'un M.Ö. 1000 yÄ±larÄ±nda Çinliler tarafÄ±ndan yeraltÄ±ndan tuzlu su çÄ±karmak amacÄ±yla kuyu açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±, Heredot ve Da Vinci'nin sondaj meselesine dair görüÅŸleri gibi "çok önemli" bilgilerde unutulmamÄ±ÅŸ!..

KUYULARIN TAMAMI Ä°NCÄ°R BAHÇESÄ°NDE VE TARIM ARAZÄ°SÄ°NDE

Bu tür incilerle süslenmiÅŸ olan PTD''de projenin çevresel etkileri bölümü ise evlere ÅŸenlik. Proje sahasÄ±nÄ±n 3573 sayÄ±lÄ± Zeytincilik YasasÄ± ile belirtilen alanlar içinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ± PTD'de ilerleyen sayfalarda BalÄ±kköy'de açÄ±lan kuyularÄ±n arazi özniteliÄŸi sütununda "zeytinlik ve incir bahçesi" yazÄ±yor. Sondaj lokasyonlarÄ±nda planlanan parsel kullanÄ±mlarÄ± baÅŸlÄ±klÄ± tabloya bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise kuyularÄ±n neredeyse tamamÄ±nÄ±n incir bahçesi ve tarÄ±m arazisi olduÄŸu görülüyor. Åžirket kendisinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bu açÄ±k tablodaki bilgilere raÄŸmen PTD'de projenin tarÄ±msal alanlar içerisinde kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürebilmiÅŸ.

Harita: ÇED proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r

6 ENDEMÄ°K TÜR VAR

Yine PTD'ye göre proje alanÄ± ve yakÄ±n çevresinde 6 bitki türü endemik olup bu türlerin bir tanesi "tehdit altÄ±na girebilir" kategorisi içerisinde yer alÄ±yor. Proje alanÄ± ve yakÄ±n çevresinde 20 sürüngen türü tespit edilirken bu türlerden 11 tanesi Bern SözleÅŸmesine göre Ek-II listesinde, 9 tür ise Ek-III listesinde bulunmakta. 72 kuÅŸ türünün tespit edildiÄŸi proje alanÄ±nda bu türlerden 49 tür Bern SözleÅŸmesine göre EK-II listesinde, 16 tür EK-III listesinde yer almakta. Bern sözleÅŸmesine göre çeÅŸitli derecelerde koruma altÄ±nda bulunan 19 memeli türünün tespit edildiÄŸi proje alanÄ±nda tüm hayvanlarÄ±n korunmasÄ±na dönük alÄ±nacak önlemler ise ÅŸöyle ifade ediliyor; "Proje alanÄ±nda bulunan ve bulunmasÄ± muhtemel fauna türleri için gerekli uyarÄ±lar yapÄ±larak özellikle rahatsÄ±z edilmeyeceklerdir"!

KAMUNUN ELÄ°NDEKÄ° TEK JEOTERMAL SAHASIYDI

Gürmat Elektrik Üretim A.Åž. tarafÄ±ndan iÅŸletilmek istenen Çiftlik JES, topraklarÄ±nÄ±n % 85'i jeotermal kullanÄ±mÄ±na açÄ±lan AydÄ±n'da kamunun elinde kalan tek jeotermal sahasÄ±ydÄ±. Ä°l Özel Ä°daresine ait olan jeotermal ruhsatlarÄ±ndan 14 tanesi daha önce ihale ile satÄ±lmÄ±ÅŸ, ValiliÄŸin Çiftlik JES sahasÄ±nÄ± 2013 yÄ±lÄ±nda satma giriÅŸimi AydÄ±nlÄ±larÄ±n tepkisi sonrasÄ± durdurulmuÅŸtu. Daha sonra %99'u AydÄ±n Ä°l Özel Ä°daresi'ne ait olan AYTER adlÄ± ÅŸirkete devredilen jeotermal sahasÄ±nÄ±n amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmayacaÄŸÄ±na dair sözler verilmiÅŸti. Tepkiler yatÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Valilik verdiÄŸi unutan jeotermal sahasÄ±nÄ± 1 Mart 2018 tarihinde ihaleye çÄ±kararak Gürmat adlÄ± ÅŸirkete 2041 yÄ±lÄ±na kadar kiraladÄ±. Böylece Çiftlik JES sahasÄ± ile birlikte AydÄ±n kendi tam anlamÄ±ÅŸla JES'ler tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

Grafik: ÇED proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r

KÖYLÜLER BASKILARA RAÄžMEN DÄ°RENÄ°YOR

JES'e karÅŸÄ± günlerdir direnen KÄ±zÄ±lcaköylüler'e devlet kurumlarÄ±nÄ±n baskÄ±sÄ± da sürüyor. Köylü kadÄ±nlarÄ±n geçtiÄŸimiz Cuma günü AydÄ±n ValililiÄŸince yapÄ±lan halk gününe giderek jeotermal istemediklerini anlatmalarÄ± valinin emri ile engellenmiÅŸti. Kent giriÅŸinde polis tarafÄ±ndan durdurulan köylüler kente sokulmamÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca geçtiÄŸimiz günlerde köylülerin kurduklarÄ± direniÅŸ çadÄ±rlarÄ± jandarma tarafÄ±ndan sökülmüÅŸ, köylüler çadÄ±rlarÄ± tekrar kurmuÅŸlardÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 14:01

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