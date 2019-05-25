Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesine taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından Sıhhiye’de bulunan tarihi binasındaki hizmetine son verdi.

Ankara'nın en eski sağlık kuruluşu olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üç ay önce başlayan Bilkent Şehir Hastanesine taşınma süreci tamamlandı. 27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmet vermesi planlanan hastanenin acil servisi hasta girişine kapatıldı.

Fotoğraf: DHA

Taşınma işlemiyle ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, hastanenin bazı bölümlerinin 7 Şubat 2019’dan itibaren Bilkent’teki Şehir Hastanesine taşındığı belirtildi. Hastanenin kalan bölümlerinin de 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde taşınmasının planlandığının aktarıldığı açıklamada, 26 Mayıs 2019 tarihinden itibaren hasta kabulü ve hizmet sunumunun sona ereceği kaydedildi. (Ankara/DHA)

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