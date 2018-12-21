Bilkent Şehir Hastanesi değil, mağduriyetlerin önü açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Aralık ayında açılacağı ifade edilen Bilkent Şehir Hastanesi hala açılmazken, işçiler çalışma koşullarının kötülüğünden şikayet ediyor. Hastane inşaatı önünde açıklaması yapan CHP’li Taşcıer, “Bugün hastanenin açılması gerekiyordu, ama onun yerine binlerce mağduriyetin önü açıldı” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ilk 100 günlük eylem planında yer alan, ayrıca Erdoğan’ın ifadelerinde Aralık ayında açılacağını söylediği ve Sağlık Bakanlığı’nın da açılışı 21 Aralık olarak bildirdiği Bilkent Şehir Hastanesi önüne giderek basın açıklaması yaptılar. “Biz Şehir Hastaneleri açılırsa çok büyük mağduriyetler yaratacak diyorduk. Ama görüyoruz ki Şehir Hastaneleri daha açılmadan mağdurlar ordusu yaratmış durumda.” diyen Taşçıer, şehir hastanelerinin ‘sağlık sistemine vurulan hançerler’ olduğunu ifade etti. Bilkent Şehir Hastanesi için AKP’nin sağlıksız politikalarının eseri olan binalar ifadesini kullanan Taşçıer, geçtiğimiz günlerde Ankara’da yaşanan tren faciasını hatırlatarak Bizim eleştirdiğimiz nokta, iktidarın sırf propaganda için tutamayacağı sözler vermesidir. Çünkü bu söz, “ne var canım tutmadı, sonra açarız” denerek geçiştirilebilecek bir söz değildir.” dedi.

ŞEHİR HASTANESİ AÇILACAK DİYE YENİ RANDEVU VERİLMİYOR

Şehir Hastanesi açılacak dendiği için, Numune, Yüksek İhtisas, Atatürk Eğitim Araştırma gibi hastanelerde vatandaşlara randevu verilmediğini aktaran Taşçıer, Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmadan bile doktorundan hastasına kadar herkesi mağdur ettiğini söyledi. Hastane inşaatında çalışan işçilerin de sorunlarını dile getiren Taşcıer, “Bize ulaşan işçiler maaşlarını geç aldıklarını, hijyenik ortamlarda çalışmadıklarını, yedikleri yemeklerin sağlıksızlığını anlattılar.” dedi.

‘17 GÜNLÜK KİRASI İLE 300 YATAKLI HASTANE YAPILIR’

Şehir Hastanesi modelinin daha önce İngiltere ve Kanada’da denenen ve maliyetleri nedeniyle vazgeçilen bir model olduğunu belirten Şeker, “Biz buradaki işletmenin 17 günlük kirası karşılığı 300 yataklı Ödemiş Devlet Hastanesini klasik ihale yöntemi ile yapabiliyoruz. 17 günlük kira ile yani 52 milyon liraya 300 yataklı devlet hastanesi yapılabiliyorken niye 25 yıl boyunca çocuklarımıza maliyetinin 4 katı 5 katı maliyetler yükleyelim, bu bedeli çocuklarımıza ödetelim?” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Sağlık çalışanları Bilkent'e geçmek istemiyor