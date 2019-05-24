Roboski Katliamı'nda yakınlarını kaybeden Veli Encu tutuklandı

Roboski Katliamı'nda kardeşi ve birçok yakını kaybeden Veli Encu ile Kumçatı Belediyesi eski Eşbaşkanı Mehmet Demir'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Şırnak merkez ve ilçelerinde geçtiğimiz günlerde, 28 Aralık 2011 tarihinde savaş uçakları bombardımanı sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği katliamda kardeşi Serhat ve birçok yakınını kaybeden Veli Encu, Kumçatı Belediyesi eski Eşbaşkanı Mehmet Demir, HDP çalışanı Mazlum Güzel ve Salih Kerçin ile Şehmus Kerçin gözaltına alınmıştı.



MA'nın haberine göre tanık beyanları gerekçe gösterilerek, "terör örgütü üyesi" olmak iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 5 kişiden Salih Kerçin serbest bırakıldı. Mahkeme, diğer 4 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.



Tutuklanan 4 kişi Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.



Aynı zamanda tutuklu olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak eski Milletvekili Ferhat Encu'nun kardeşi olan Veli Encu, katliamın sorumlularının açığa çıkarılması için verdiği mücadeleden dolayı daha önce de birçok kez gözaltına alınmıştı. (HABER MERKEZİ)

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