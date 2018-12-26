Roboski Katliamının üzerinden 7 yıl geçti; adalet sağlanmadı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde savaş uçakları bombardımanı sonucu 19'u çocuk 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliamın üzerinden 7 yıl geçti. Aradan geçen bunca zamana rağmen adalet arayışlarından geri adım atmayan 34 kişinin ailelerinin yası ve acısı dinmedi.

Askeri savcılığın takipsizlik kararı verdiği katliamın dava dosyası, götürüldüğü Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından, "eksik evrak" gerekçesiyle reddedildi. Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürülen dosya, "iç hukuk yolları tüketilmedi" gerekçesiyle kabul edilemez bulundu.

'YARGILANAN HEP BİZ OLDUK'

Katliamın sorumlularını açığa çıkarılması için zorlu bir mücadele içerisinde olan isimlerden Veli Encu, söz konusu hukuksal süreç ve ardından yaşananlar hakkında MA'dan Gökhan Altay ve Ahmet Kanbal'a konuştu.



Katliamda aynı zamanda 15 yaşındaki kardeşi Serhat ve birçok yakınını kaybeden Encu yetkililerin dava dosyasının üstünün örtülmesi için her türlü çabayı gösterdiklerine dikkat çekti. Encu, "Failler yargılanması gerekirken, yargılanan hep biz olduk" dedi.

Hukuk yollarının tamamen kapatıldığını hatırlatan Encu, AİHM tarafından dosya başvurusunun reddedilmesine dikkat çekerek, "34 kişinin hunharca katledilmesine ilişkin yapılan başvurunun bu şekilde reddedilmesi AİHM'nin insan yaşamına verdiği önemi gösteriyor. Siyasi bir karar verildi. Bu şekilde sonuçlanması bizi derinden üzdü. Aileler, bu insanlık suçunun faillerini yargılayacak tek mahkemenin AİHM olduğunu düşünüyorlardı. Ancak gelinen aşamada umutlarının tükenmiş olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Fotoğraf: MA

'DOSYAYA HAK ETTİĞİ ÖNEM GÖSTERİLMEDİ'

Dava dosyasının bu şekilde reddedilmesinde bazı hukukçular ile dönemin siyasetçilerinin de payının olduğunu söyleyen Encu AİHM'nin kararında şimdi Şırnak Barosu Başkanı olan Nuşirevan Elçi'nin isminin geçtiğini ifade etti. Encu, eleştirilerini şöyle sürdürdü: "O dönem davaya ilişkin Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Hukuk Komisyonu ve siyasetçilerle görüşüyorduk. Baroyla da sayısız görüşmemiz oldu. Baroyla AYM kararı öncesi yaptığım görüşmelerde, 'Hiçbir eksiklik yok, çıkacak kararı bekliyoruz' deniliyordu. Hukukçularımızın böyle bir hataya mahal vereceklerini bilmiyorduk. Siyasetçiler de dosyaya hak ettiği önemi göstermediler."

'AİLELER YALNIZ BIRAKILDIKLARINI DÜŞÜNÜYOR'

Encu, ihmalde ismi geçen Nuşirevan Elçi'yi Baro yönetimine şikayet ettiklerini ve bundan da sonuç alamadıklarını belirterek, "Devlet nasıl ki bazı katliamlarda ihmali olanları aklıyorsa, baro avukatları da böylesi bir uygulamaya gitti. Eğer başvurumuza olumlu bir karar verilmezse savcılığa, 'görevi kötüye kullanmak' gerekçesiyle şikayette bulunacağız" dedi.

Kararın ardından gerek Şırnak Barosu Başkanı Elçi, gerekse siyasetçilerden bir özeleştiri beklentisi içerisinde olduklarını sözlerine ekleyen Encu, şöyle devam etti: "Bu karar karşısında neler yapılabilir noktasında aileleri tatmin edecek adımlar atılmadı. Aileler yalnız bırakıldıklarını düşünüyor. Karar sonrası Elçi gelip aileleri ziyaret ederek, 'Böyle bir karar verildi ama sizleri yalnız bırakmayacağız' diyebilirdi. Onlar, özeleştiri ve özür beklediğimiz için bize karşı tepkili. Evet, bu olayın en büyük sorumlusu ülkeyi yöneten AKP'dir. Ancak onlar da sorumluların yargılanmaması noktasında sorumlu olduklarını bilsinler. Ne devletten, ne hukukçulardan ne de siyasetçilerden sözümüzü esirgemedik."

'İĞNEYLE KUYU KAZALIM'

Roboskili ailelerin bugüne kadar tüm baskılara rağmen mücadelelerinden vazgeçmediğini ve sorumlular açığa çıkarılana kadar adalet talep etmeye devam edeceklerini vurgulayan Encu, dayanışma içinde olmak isteyen hukukçulara da şu çağrıda bulundu: "İğneyle kuyu kazar gibi bir yol izlenmesi gerekiyor. Bizler elimizden gelen her şeyi yaptık ve mücadelemizden taviz vermedik. Gelinen aşamada faillerin adalet önüne çıkarılması hukukçuların elinde." (HABER MERKEZİ)

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