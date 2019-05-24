Erdoğan'dan EYT'li işsiz kadına "Kocan ne yapıyor?" sorusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışından sonra iki üniversite mezunu olduğunu ve işsiz olduğunu belirten EYT mağduru bir kadına "Kocan ne yapıyor?" diye sordu. Kadının "Şu anda işi var çalışıyor" cevabına Erdoğan, "Gördün mü?" yanıtı verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışından sonra iki üniversite bitirmiş EYT mağduru işsiz evli bir kadının 'iş bulamıyorum' sözlerine "Söyleyenlere de bakma. Onların hepsi istismarın peşinde. Erken emeklilik diye bir şey yok. Avrupa’da şu anda emeklilik yaşı kaça çıktı biliyor musun?" dedi.

Sözlerine devam eden Erdoğan, "İş bulamıyoruz efendim iş yok. Ben iki üniversite mezunuyum işim yok şu anda" diyen kadının sözlerine "Kocan ne yapıyor?" sorusuyla karşılık verdi. Erdoğan, kendisine "Şu anda işi var çalışıyor" yanıtını veren kadının bu cevabı üzerine ise "Gördün mü?" ifadelerini kullandı. "Ama inanın çıktığında iş bulma lüksü yok, gerçekten yetmiyor" diye devam eden kadına Erdoğan yanıt vermedi. (HABER MERKEZİ)

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