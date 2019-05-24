Adana’da sendikalardan şiddete uğrayan öğretmenle ilgili ortak tepki

Adana’nın Çukurova İlçesi 100’üncü Yıl Mahallesi’nde bulunan Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulunda öğretmene yönelik şiddet okul önünde yapılan basın açıklaması ile protesto edildi. Saldırıya Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitim Bir Sen ortak tepki gösterdi. Basın açıklamasına öğrenci velileri de izledi. Okul önünde bulunan veliler ve teneffüste olan öğrenciler saldırıya uğrayan öğretmene sahip çıktı. Sendika yöneticileri yaptıkları konuşmalarda öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran eğitim politikalarına son verilmesini istedi.

“ŞİDDETİN NEDENİ ÖĞRETMENLİĞİN İTİBARSIZLAŞTIRILMASI”

Basın Açıklamasını okuyan Eğitim Bir Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, çarşamba günü gerçekleşen olayın ardından perşembe günü Çankırı’da da okul koridorunda bir öğretmene saldırı yapıldığı hatırlatarak buna benzer saldırıların kaygı verici oranda arttığını ifade etti. Son dönemde öğretmenin emeğini yok sayan, itibarını örseleyen, eğitimdeki etki alanını daraltan, mesleği her türlü saldırıya açık hale getiren anlayışın bugün gelinen noktanın sebebi olduğunu söyleyen Sezer, Meslek Kanunu ile önleyici ve caydırıcı tedbirleri hayata geçirecek mevzuat düzenlemelerinin zaman kaybedilmeden yapılmasını istedi.

Adana'da öğretmenin şiddete maruz kalması ile ilgili açıklamaya veliler de destek verdi. | Fotoğraf: Evrensel

ÖĞRETMENLER VE VELİLER ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Bir veli çarşamba günü 14.40’ta okula gelerek tartıştığı öğretmene sınıfların bulunduğu koridorda yumrukla saldırdı. Öğrencilerin gözü önünde gerçekleşen saldırı sonrası saldırgan okuldan uzaklaştı, öğretmen hastaneye kaldırıldı. Perşembe günü İl Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakam konuyla ilgili okula ziyarette bulunup ayrıldıktan sonra tekrar okula gelen saldırgan “Beni mi şikayet ediyorsunuz?” diyerek tehditler savurdu. Saldırgan göz altına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Öğretmener ve bazı veliler ve çocuklarının okulda güvende olmadığını belirterek saldırganın ceza alması için şikayette bulunmuştu. (Adana/EVRENSEL)

Adana’da öğretmene yönelik şiddet protesto edildi