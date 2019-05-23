Çankırı’da öğretmene şiddet uygulayan veli serbest bırakıldı

Çankırı’da öğrenci velisi H.A, çocuğuna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S’yi darbetti.

H.A, sınıftan çağırdığı öğretmen M.S’yi, okulun koridorunda darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan H.A. ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖĞRETMENE SALDIRAN VELİ SERBEST BIRAKILDI

DHA’da yer alan habere göre olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan İsmet İnönü Ortaokulu’nda meydana geldi. H.A, öğretmen M.S’nin, oğluna şiddet uyguladığı iddiası üzerine okula gitti. H.A, okul binasına girerek, ders sırasında sınıfın kapısını açıp, öğretmen M.S’yi konuşmak için dışarıya çağırdı. H.A, sınıftan çıkar çıkmaz okulun koridorunda M.S’ye saldırdı. Okulun güvenlik kamerasına da yansıyan olayda H.A, öğretmene yumruk attı.Haber verilmesiyle okula gelen polis, H.A’yı gözaltına alındı. H.A, emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. H.A, sevk ediliği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada olaya tepki gösterdi. Öztürk, “eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir yenisi de ilimizde gerçekleşmiştir. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına ve hatta canına kast eden şiddet olayları, eğitim öğretim faaliyetlerinin önündeki en büyük engeldir. İsmet İnönü Ortaokulunda görev yapan meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda mağdur olan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Saldırının ardından öğretmenler ve öğrenciler, okul koridorlarında olayı protesto etti.

ÇANKIRILILAR ÖĞRETMENE ŞİDDETE TEPKİ GÖSTERDİ

H.A’nın öğretmene uyguladığı şiddete eğitim sendikaları tepki gösterdi. Eyleme, öğretmenler ve öğrenciler yoğun katılım sağladı. Atatürk Bulvarı’nda toplanan yaklaşık 600 kişi, “Eğitim çalışanına şiddeti kınıyoruz” pankartı açarak yürüyüş düzenledi. (HABER MERKEZİ)

Çankırı'da, öğretmene şiddete karşı yürüyüş Fotoğraf: DHA

Adana’da öğretmene yönelik şiddet protesto edildi