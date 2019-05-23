23 Mayıs 2019 17:52

Adana’da öğretmene yönelik şiddet protesto edildi

Adana Çukurova Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu’nda öğretmene yönelik saldırı, öğretmenler ve veliler tarafından protesto edildi.

Adana’da öğretmene yönelik şiddet protesto edildi

Fotoğraf: Evrensel

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    Volkan PEKAL
    Adana

    Adana’nın Çukurova İlçesi 100’üncü Yıl Mahallesi’nde bulunan Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu’nda öğretmene yönelik gerçekleştirilen saldırı okulda veliler ve öğretmenler tarafından protesto edildi. Öğrenciler de aileleri ile birlikte okulda şiddet istemediklerini söyledi. Eğitim Sen Adana Şube Başkanı İrfan Doğan, itibarsızlaştırma politikalarının şiddeti arttırdığını belirterek bir an önce okulda şiddete son verilmesini istedi.

    “ÖĞRETMENLER VE VELİLER ŞİKAYETÇİ OLDU”

    Bir veli, tartıştığı öğretmene sınıfların bulunduğu koridorda yumrukla saldırdı. Öğrencilerin gözü önünde gerçekleşen olay sonrası saldırgan okuldan uzaklaştırıldı, öğretmen hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakam konuyla ilgili okula ziyarette bulundu.

    İl Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakamın okuldan ayrılmasının ardından tekrar okula gelen saldırgan “Beni mi şikayet ediyorsunuz?” diyerek tehditler savurdu. Saldırgan gözaltına alınıp Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken öğretmenler saldırganın ikinci kez gelmesine tepki göstererek İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Bazı veliler de çocuklarının okulda güvende olmadığını belirterek saldırganın ceza alması için şikayette bulundu.

    Eğitim Sen Adana Şube Başkanı İrfan Doğan

    Fotoğraf: Evrensel

    EĞİTİM SEN: ŞİDDET, MESLEĞİ İTİBARSIZLAŞTIRMA POLİTİKALARININ SONUCU

    Yıllardır okullarda yaşanan şiddet olaylarının giderek arttığını ifade eden Eğitim Sen Adana Şube Başkanı İrfan Doğan, tüm eleştiri ve uyarılarına rağmen okullarda şiddete önlem alınmamasını eleştirdi. Eğitimde yaşanan sorunlar ve şiddet olaylarının nedeninin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran politikalar olduğunu ifade eden Doğan, “Veliler de şikayetçi. ‘Biz bu ortamda çocuğumuzu göndermek istemiyoruz’ diyorlar. Veli, öğrencilerin önünde öğretmene saldırıyor. Bu kabul edilemez” dedi.

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