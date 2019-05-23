İmamoğlu: YSK'den beklentimiz yoktu, kararı doğalmış gibi karşıladık

Uğur Dündar'ın sunduğu, Sözcü TV ekranlarında ilk kez yayınlanan Halk Arenası programının konuğu İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

“Biz tabii gerekçeli karar beklerken gerekçesiz karar geldi. Hiçbir gerekçe yok. Bana bu uzun sayfalar dolusu kararın hatırlattığı şey şu, edebiyat dersine bazen hazırlanmadığım zaman kompozisyondan imtihana tabiysek edebiyat öğretmenimizin gözüne girmek için bir konuyu yazar dururduk, konuyu da bilmiyorsak. Tabii kocaman bir zayıf not alırdık öğretmenimizden. Eğer konuya hazırsak bir paragraf yazardık. Saygıdeğer edebiyat öğretmenlerimiz bize 10 verirdi. Dolayısıyla bu rapora hem halkımız tarafından hem vicdanlar, hem içinde hukukun minnacık kırıntısı olan insanlar tarafından kocaman bir sıfır."

"KOMEDİ, AYIP, YAZIK, GÜNAH"

Tabii, beklentilerimizi büyütmüş değildik. Biz bu arkadaşlardan, o bir avuç insandan, o insanların katlettiği demokrasi sürecimizden, yarattıkları travmadan dolayı edindiğimiz tecrübe dolayısıyla kendilerinden ekstra bir fayda beklemiyordum. Bu bir şaşkınlık yaratmadı. Toplumun hiçbir kesiminde yaratmadı, doğalmış gibi karşıladık.

Burada ilginç bir hatırlatma yapacağım, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Yıldırım, ‘çetelelerle büyük oyun ve tezgah var’ dediler. ‘Çok oy çaldılar’ dediler. Çetelelerdeki eksikliklerden bahsedilen 108 sandıkta, daha sonra kamu görevlisi olmayan 754 sandıktan bahsediliyor ya, ne olması lazım? O 108 sandıktan sadece 9'u bu 754 sandığın içinde. 108 sandıkta büyük tezgah var diyorlar. Bir de 754 sandıkta seçimin iptal sebebi diyorlar. Kamu görevlileri yokmuş. Sadece bu çetelelerde eksik olan 9 sandık, 754 sandıkla örtüşüyor. Komedi, ayıp, yazık, günah. Büyük tezgaha bak. Kime oy çıktığı belli. Bence bunun skeçleri yazılacak."

"17 GÜNDE 12 SAYFALIK RAPOR DÜZENLENMİŞ ASLINDA"

"50 sayfalık raporun ilk 12 sayfası sadece AKP'nin itiraz dilekçesinin özeti, devam eden 84 sayfa YSK'nın yazışmaları, -az önce dedim ya tembel öğrencinin edebiyat dersinde yazdığı sayfa- daha sonra ilçe seçim kuruluna yazılan yazılar, daha sonraki sayfalar yine tespitler. Bu şekilde sayfalar dolduruluyor. Geriye sadece 12 sayfa kalıyor. 7 üye, 17 gün boyunca sadece 12 sayfalık bir rapor düzenlemiş aslında. Ve içi bomboş. İçinde hiçbir şey yok. Yani 7 üyenin ne bulduğuna bakmayın, hukuk adına hiçbir şey göremeyeceksiniz. Demiş ki 108 sandıkça sayım döküm cetvellerinde eksikler var. 18 sandıkça sayım döküm cetvelleri boş, çok büyük mesele. YSK, sayım döküm cetvelleriyle ilgilenmez, YSK'nın tarihinde böyle bir şey yok, bununla ilgilenmez."

CNN TÜRK'TE 4 KAMERAMANIN İŞİNE SON VERİLDİĞİNİ DUYDUM"

"CNN Türk'te katıldığım son programı çeken dört kameramanın işine son verildiğini duydum. İnşallah doğru değildir. Eğer bunu CNN Türk birkaç gün içerisinde yalanlamazsa, sukut ikrardandır. Yani kabul etmiş olursunuz. Beni çeken kameramanın ne suçu var?"

BİNALİ YILDIRIM’A PROGRAM ÇAĞRISI

"Ben hazırım Sayın Yıldırım. Eğer konu ikimiz isek ben hazırım. Bir düello için değil, bir medeniyet için. Bu ülkede iki insan ‘konuşabiliyormuş’un ispatı için istiyorum. Düello için değil." (HABER MERKEZİ)