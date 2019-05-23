Yenilenen İstanbul seçimine 31 gün kaldı | Dakika dakika gelişmeler

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YSK, İstanbul seçimlerine dair iptal kararının gerekçesini açıkladı. İddia edilen şaibeyi ortaya çıkaramayan gerekçeli karara tepki yağdı.
Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini AKP'nin itirazı üzerine sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlililerinden oluşturulmaması gerekçesiyle iptal etti.
6 Mayıs'taki iptalin üzerinden 16 gün geçtikten sonra 22 Mayıs'ta İstanbul seçimlerine ilişkin YSK’nin 250 sayfalık iptal gerekçesi açıklandı. Karşı oy kullanan YSK Başkanı Sadi Güven ‘Seçimi iptal ettirecek hiçbir delil yok’ dedi. Güven, kısıtlı ve ölü seçmenlere ilişkin AKP'nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca kamu görevlileri bulunmadığı için güven zafiyeti olduğu iddia edilen 754 sandığın 750'sinde AKP'li üyelerin görev yaptığını dile getirdi.
Karşı oy kullanan diğer üyelerin muahalefet şerhleri de dikkat çekti. Kürşat Hamurcu, karara eklenen şerhinde, itiraz dilekçesinde somut kanıt olmadığını belirtti. Cengiz Topaktaş, örgütlü bir hareket tespit edilmediğine vurgu yaptı. Yunus Akın ise kamu görevlisi olmayan sandık başkanlarının durumuna açıklık getirerek "Sandık başkanlarının kamu görevlisi olması mutlak koşul değildir" dedi.
Seçimde yaşandığı iddia edilen şaibeyi gün yüzüne çıkaramayan YSK'nin gerekçeli kararına tepki yağdı.
YSK’NİN İPTAL GEREKÇELERİ: DAĞ FARE DOĞURDU
Avukat Kamil Tekin Sürek, seçimlerin iptal sürecini ve YSK'nin İstanbul seçiminin iptaline dair gerekçeli kararını Evrensel'e değerlendirdi.
Sürek yazısında, Erdoğan ve AKP'nin "Seçimleri siyasi partiler yapar" ilkesini tersine çevirerek merkeze devleti koyarak, medyada eşit propagandayı ortadan kaldırarak, seçimlere polis ve jandarma desteği ile girerek bu sürece hazırlık yaptığını ifade etti.
YSK’ye yaptığı olağanüstü itiraza gerekçe gösterdiği bütün koşulları aslında AKP'nin oluşturduğuna dikkat çeken Sürek, "Seçmen listelerini onlar yaptı. Seçim kurullarını onlar oluşturdu. Sandık kurullarını onlar oluşturdu. Bütün sandıklarda bir AKP, bir MHP’li sandık görevlisi; bir AKP, bir MHP’li müşahit vardı" dedi.
YSK'nin aldığı kararda uygulanan oylamanın da Anayasa'ya aykırı olduğunu vurgulayan Sürek, aslında asıl üyeler olmadığında görev yapabilecek 4 yedek üyenin bu kritik kararda oy kullandığını hatırlattı.
YSK’nin iptal gerekçeleri: Dağ fare doğurdu
YSK, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı
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