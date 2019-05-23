Yenilenen İstanbul seçimine 31 gün kaldı | Dakika dakika gelişmeler

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini AKP'nin itirazı üzerine sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlililerinden oluşturulmaması gerekçesiyle iptal etti.

6 Mayıs'taki iptalin üzerinden 16 gün geçtikten sonra 22 Mayıs'ta İstanbul seçimlerine ilişkin YSK’nin 250 sayfalık iptal gerekçesi açıklandı. Karşı oy kullanan YSK Başkanı Sadi Güven ‘Seçimi iptal ettirecek hiçbir delil yok’ dedi. Güven, kısıtlı ve ölü seçmenlere ilişkin AKP'nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca kamu görevlileri bulunmadığı için güven zafiyeti olduğu iddia edilen 754 sandığın 750'sinde AKP'li üyelerin görev yaptığını dile getirdi.

Karşı oy kullanan diğer üyelerin muahalefet şerhleri de dikkat çekti. Kürşat Hamurcu, karara eklenen şerhinde, itiraz dilekçesinde somut kanıt olmadığını belirtti. Cengiz Topaktaş, örgütlü bir hareket tespit edilmediğine vurgu yaptı. Yunus Akın ise kamu görevlisi olmayan sandık başkanlarının durumuna açıklık getirerek "Sandık başkanlarının kamu görevlisi olması mutlak koşul değildir" dedi.

Seçimde yaşandığı iddia edilen şaibeyi gün yüzüne çıkaramayan YSK'nin gerekçeli kararına tepki yağdı.