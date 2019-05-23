Çağlayan’da mülteci işçi pazarı

Çağlayan’da günlük işlerde çalışmak için sabahın erken saatlerinde beklemeye başlayan mülteci işçiler çalışma koşullarını anlattı. Gün boyu bekleyen işçiler yanlarına yanaşan araçlarla günlük yevmiye üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Kimi işçiler o gün çalışabilirken, bazıları ise beklemeyi sürdürüyor.

DHA'dan Hakan Kaya ve Hasan Yıldırım, Çağlayan Taşocağı Caddesi’nde sabahın erken saatlerinde toplanan Afganistan, Özbekistan, Moğolistan, Türkmenistan ve Suriyeli mültecilerle görüştü.

Fotoğraf: DHA

"GÜNLÜK 50 İLE 100 LİRA ARASINDA KAZANIYORUZ"

İstanbul’a bir sene önce geldiğini belirten Afganistanlı 23 yaşındaki Eşref Ahmedi, günlük işlerde aldığı ücretlerin 50 ile 100 lira arasında değiştiğini, kazandığı paraları ailesine gönderdiğini anlattı. Ahmedi, “Burası bekleme noktamız. İşverenler gelip bizi buradan alıyorlar. Sabah saatlerinden akşama kadar iş bekliyoruz. Bazıları günlük 50-60 lira bazısı ise 100 lira veriyor. Yapacağımız işe göre ücret değişiyor. Toplu olarak evlerde kalıyoruz. Ailemiz Afganistan’da buradan kazandığımız paraları ailemize gönderiyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

“PİYASA ÇOK KÖTÜ, BİR İŞ İÇİN HERKES ARACIN BAŞINA ÜŞÜŞÜYOR”

2 senedir İstanbul’da olduğunu söyleyen Afganistanlı Nusret Kerim ise “Piyasa kötü olduğu için şu an iş yok. Bazısı var haftada bir gün çalışıyor bazısı var ayda bir gün çalışıyor. Bunlar kendi masraflarını dahi karşılayamıyorlar. Sabah saatlerinde buraya geliyoruz akşam saat dörde kadar bekliyoruz. Bir iş için herkes aracın başına üşüşüyor. Biz genelde ustaların yanında çalışıyoruz. Ev taşıma, inşaat malzemesi taşıma işleri yapıyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

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