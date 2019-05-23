23 Mayıs 2019 17:18

Çağlayan’da mülteci işçi pazarı

Çağlayan’da günlük işlerde çalışmak için sabahın erken saatlerinde beklemeye başlayan mülteci işçiler çalışma koşullarını anlattı.

Çağlayan’da mülteci işçi pazarı

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Çağlayan’da günlük işlerde çalışmak için sabahın erken saatlerinde beklemeye başlayan mülteci işçiler çalışma koşullarını anlattı. Gün boyu bekleyen işçiler yanlarına yanaşan araçlarla günlük yevmiye üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Kimi işçiler o gün çalışabilirken, bazıları ise beklemeyi sürdürüyor.

    DHA'dan Hakan Kaya ve Hasan Yıldırım, Çağlayan Taşocağı Caddesi’nde sabahın erken saatlerinde toplanan Afganistan, Özbekistan, Moğolistan, Türkmenistan ve Suriyeli mültecilerle görüştü.

    Fotoğraf: DHA

    "GÜNLÜK 50 İLE 100 LİRA ARASINDA KAZANIYORUZ"

    İstanbul’a bir sene önce geldiğini belirten Afganistanlı 23 yaşındaki Eşref Ahmedi, günlük işlerde aldığı ücretlerin 50 ile 100 lira arasında değiştiğini, kazandığı paraları ailesine gönderdiğini anlattı. Ahmedi, “Burası bekleme noktamız. İşverenler gelip bizi buradan alıyorlar. Sabah saatlerinden akşama kadar iş bekliyoruz. Bazıları günlük 50-60 lira bazısı ise 100 lira veriyor. Yapacağımız işe göre ücret değişiyor. Toplu olarak evlerde kalıyoruz. Ailemiz Afganistan’da buradan kazandığımız paraları ailemize gönderiyoruz” dedi.

    Fotoğraf: DHA

    “PİYASA ÇOK KÖTÜ, BİR İŞ İÇİN HERKES ARACIN BAŞINA ÜŞÜŞÜYOR”

    2 senedir İstanbul’da olduğunu söyleyen Afganistanlı Nusret Kerim ise “Piyasa kötü olduğu için şu an iş yok. Bazısı var haftada bir gün çalışıyor bazısı var ayda bir gün çalışıyor. Bunlar kendi masraflarını dahi karşılayamıyorlar. Sabah saatlerinde buraya geliyoruz akşam saat dörde kadar bekliyoruz. Bir iş için herkes aracın başına üşüşüyor. Biz genelde ustaların yanında çalışıyoruz. Ev taşıma, inşaat malzemesi taşıma işleri yapıyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

    Fotoğraf: DHA

    İSİG Meclisinden mülteci işçi raporu: Dışlayıcı tutum patrona yarıyor

    İSİG Meclisinden mülteci işçi raporu: Dışlayıcı tutum patrona yarıyor

    Suriyeli mülteci işçi: İşçinin milleti yokmuş, öğrendim

    Suriyeli mülteci işçi: İşçinin milleti yokmuş, öğrendim

    Mülteci çocuklara günde 10 saate haftada 80 lira

    Mülteci çocuklara günde 10 saate haftada 80 lira

    Suriyeli işçi: Ben kimseye nerelisin diye sormuyorum

    Suriyeli işçi: Ben kimseye nerelisin diye sormuyorum

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Ege Üniversitesinde Millet Bahçesi projesine tepki
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Gerçek, yalanı köşeye sıkıştırdı; havuz medyasına sansür geldi!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Lübnan huzursuz

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Güvensizlik girdabı

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Hapishane ve özgürlükler

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Kazan patladı

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Şampiyonluğun kerameti!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HDP'li Tuma Çelik: TRT'de siyasal kadrolaşma kuşkuları çoğalıyor
    HDP'li Tuma Çelik: TRT'de siyasal kadrolaşma kuşkuları çoğalıyor

    HDP Milletvekili Tuma Çelik, TRT’de 169 personelin görev yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili soru önergesi verdi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD’de gözaltında ölen mülteci çocuk sayısı 6’ya yükseldi
    ABD’de gözaltında ölen mülteci çocuk sayısı 6’ya yükseldi

    ABD’de gözaltına alınan 10 yaşındaki mülteci çocuğun yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Son 6 ayda gözaltında ölen mülteci çocuk sayısı 6’ya yükseldi.

    GÜNCELLENDİ
    Fransa yapımı silahları araştıran gazetecilere soruşturma
    Fransa yapımı silahları araştıran gazetecilere soruşturma

    Yemen’de kullanılan Fransa yapımı silahları araştıran gazeteciler hakkında soruşturma başlatıldı. 17 kurum soruşturmaya tepki gösterdi.

    Adana’da öğretmene yönelik şiddet protesto edildi
    Adana’da öğretmene yönelik şiddet protesto edildi

    Adana Çukurova Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu’nda öğretmene yönelik saldırı, öğretmenler ve veliler tarafından protesto edildi.

    ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı’ndan geçti
    ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı’ndan geçti

    Tayvan, iki ABD savaş gemisinin Tayvan Boğazından geçtiğini bildirdi. Çin bu hamleye tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Reel kesim güven endeksi mayısta 6,6 puan düştü
    Reel kesim güven endeksi mayısta 6,6 puan düştü

    Reel kesim güven endeksi mayısta 6,6 puan düşüşle 98,9 puana geriledi. Bu reel sektörde patronların beklentilerinin kötümserliğine işaret ediyor.

    Prof. Dr. Yeldan: Yönetim hataları ekonomiyi derin krize sürükledi
    Prof. Dr. Yeldan: Yönetim hataları ekonomiyi derin krize sürükledi

    Prof. Dr. Erinç Yeldan, ekonomik ve siyasi alanda atılan hatalı adımların ülke ekonomisini derin krize sürüklediğini ifade etti.

    GÜNCELLENDİ
    Yenilenen İstanbul seçimine 31 gün kaldı | Dakika dakika gelişmeler
    Yenilenen İstanbul seçimine 31 gün kaldı | Dakika dakika gelişmeler

    YSK, İstanbul seçimlerine dair iptal kararının gerekçesini açıkladı. İddia edilen şaibeyi ortaya çıkaramayan gerekçeli karara tepki yağdı.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig’de 34. hafta: Kimler ligden düşecek?
    Süper Lig’de 34. hafta: Kimler ligden düşecek?
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig kulüpleriyle sözleşmesi biten oyuncular
    Süper Lig kulüpleriyle sözleşmesi biten oyuncular
    GÜNCELLENDİ
    "Mundar Ağaçlar" romanın yazarı Denizer: Adalet "mundar" olmasın diye
    "Mundar Ağaçlar" romanın yazarı Denizer: Adalet "mundar" olmasın diye
    Usta Yönetmen Yavuz Özkan hayatını kaybetti
    Usta Yönetmen Yavuz Özkan hayatını kaybetti
    Gezi’nin yıl dönümü öncesi Taksim Dayanışmasından “Gezi konseri”
    Gezi’nin yıl dönümü öncesi Taksim Dayanışmasından “Gezi konseri”
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Milas’ta 3 işçinin can verdiği feldspat madeni kaçak çalıştırılıyormuş
    Milas’ta 3 işçinin can verdiği feldspat madeni kaçak çalıştırılıyormuş

    Muğla Milas’ta 3 işçinin hayatını kaybettiği feldspat maden ocağının kaçak çalıştırıldığı ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Hindistan'da seçimlerin galibi Başbakan Modi'nin partisi oldu
    Hindistan'da seçimlerin galibi Başbakan Modi'nin partisi oldu

    Hindistan'da 6 haftalık seçim maratonunun sonuna gelindi. Parlamento seçimlerinde mevcut Başbakan Narendra Modi'nin partisi kazandı.

    SES: OHAL Komisyonu 8 yıl öncesinde suç arıyor
    SES: OHAL Komisyonu 8 yıl öncesinde suç arıyor

    SES, OHAL Komisyonu kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 8 yıl önceki 0sosyal medya paylaşımlarının bile ihraç gerekçesi yapıldığını belirtti.

    GÜNCELLENDİ
    Murat Çakır: İşçilerin ölmemek için verdiği mücadeleler büyütülmeli
    Murat Çakır: İşçilerin ölmemek için verdiği mücadeleler büyütülmeli

    İSİG Meclisi Genel Koordinatörü Murat Çakır ile Kale Kayış direnişindeki gelişmeleri değerlendirdik.

    CHP'den YSK'nin gerekçeli kararına tepki: 17 gün uğraşmışlar, olmamış
    CHP'den YSK'nin gerekçeli kararına tepki: 17 gün uğraşmışlar, olmamış

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, düzenlediği basın toplantısı ile YSK'nin İstanbul seçimine dair gerekçeli kararını değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Yargıtay Emrah Serbes'e verilen hapis cezasını onadı
    Yargıtay Emrah Serbes'e verilen hapis cezasını onadı

    Yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık ceza onandı.

    Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi
    Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

    GÜNCELLENDİ
    AA Muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu
    AA Muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

    Bayburt’ta uçuruma yuvarlanan AA Muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

    Diyarbakır'daki anneler: Bir an önce adım atıp tecridi kırsınlar
    Diyarbakır'daki anneler: Bir an önce adım atıp tecridi kırsınlar

    Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevi ve ölüm orucu yapan mahpusların anneleri Diyarbakır'da açıklama yaptı.

    Emek örgütlerinden YSK darbesine karşı demokrasi için dayanışma kararı
    Emek örgütlerinden YSK darbesine karşı demokrasi için dayanışma kararı

    Emek ve meslek örgütleri ortak açıklama yaparak YSK’nin sandık darbesine karşı demokrasi için dayanışma kararı aldığını duyurdu.

    Müzeyyen Boylu'nun avukatı Tanrıkulu: Issı cinayeti planlayarak işledi
    Müzeyyen Boylu'nun avukatı Tanrıkulu: Issı cinayeti planlayarak işledi

    Boşanmak istediği eşi Mesut Issı tarafından öldürülen Müzeyyen Boylu'nun avukatı Sinan Tanrıkulu, Issı'nın cinayeti tasarlayarak işlediğini söyledi.

    İngiltere'de Başbakan Theresa May istifa edecek iddiası
    İngiltere'de Başbakan Theresa May istifa edecek iddiası

    AB'den çıkış senaryolarını kabinesine kabul ettiremeyen Theresa May'in başbakanlıktan istifa edeceği iddia ediliyor.

    Nihat Özdemir TFF başkanlığına adaylığını açıkladı
    Nihat Özdemir TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

    Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe'nin eski 2. Başkanı, Nihat Özdemir TFF başkanlığına adaylığını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Yargıtay oy çokluğuyla Nevin Yıldırım'ın hapis cezasını onadı
    Yargıtay oy çokluğuyla Nevin Yıldırım'ın hapis cezasını onadı

    Kendisine sistematik şiddet uygulayan Nurettin Gider'i öldürmekten müebbet hapis alan Nevin Yıldırım'ın cezası Yargıtay tarafından onandı.

    Kadın sporcular sponsorların "Gebe kalmayın" dayatmasına meydan okuyor
    Kadın sporcular sponsorların "Gebe kalmayın" dayatmasına meydan okuyor

    Atletizmin en önemli yıldızlarından Allyson Felix, kadın sporcuların sponsorları tarafından gebelik halinde hak kayıplarına uğratılmasına dair yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    Yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu
    Yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu

    Askerliği herkes için 12 aydan 6 aya indiren, bedelli askerliği kalıcı hale getiren yeni askerlik sistemi kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.