24 Nisan 2019 04:44
Son Güncellenme Tarihi: 25 Nisan 2019 03:06

Suriyeli mülteci işçi: İşçinin milleti yokmuş, öğrendim

"Türkiye’de yaklaşık 6 yıldır yaşıyorum. Burada hem emeği öğrendim, hem de sömürüyü..." diyen Suriyeli işçi birlik olma çağrısı yaptı.

GÜNCELLENDİ
Suriyeli mülteci işçi: İşçinin milleti yokmuş, öğrendim

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Suriyeli mülteci bir işçi

    Ben Çağlayan’da 22 yaşında Suriyeli mülteci bir tekstil işçisiyim. 16 yaşımda Suriye’deki savaşta IŞİD’e karşı savaşırken, 17 yaşımda Esad askeri olmamak için Suriye’den kaçıp Türkiye’ye geldim.

    Burada kaçıp gelen Suriyelileri çok sevmezler ama ben kaçtığımdan pişman değilim. Pişman olmam gerektiğini yıllarca Türkiye’dekiler anlattı; vatan haini dediler, kendi vatanını satan bizi de satar dediler, sonra üç kuruş etmeyen parayla çalıştırdılar. Üç kuruş eden paraya çalışınca da işimizi elimizden alıyor, dediler. İçten içe hep kin beslediler. Patronlar daha da ucuza çalıştırmak istedi, bizler burada çalışan işçilerle aynı oranda para almadığımızı biliyorduk. Sonra Türklerle Kürtlerle aynı emeği verip aynı ücret karşılığını istemeyi öğrendik.

    Çağlayan’da benden önce de çok ucuza çalıştırılmış Suriyeliler vardı. Haftalık 30 lira verdikleri olmuş, çocuğa versek bile aynı işi yapmazdı. Atölyedeki patron vermesi gereken parayı vermeyince bir sonraki hafta başka atölyeye gidip işe başlıyorduk. Türkler de Kürtler de eskisi gibi tekstilde iş olmadığını görünce süreli süresiz izinler ve sigortasız çalışmak yerine sigortalı işler buldu. Fakat bizler kimliklerimizi bile yeni yeni alabiliyoruz. O da paramız varsa alabiliyoruz. Sonuçta atölyeciler de hakkımız olan parayı vermek zorunda kaldı, çünkü işi yapacak doğru düzgün makineci, overlokçu, ortacı bulamadılar. Hak ettiğimiz ücreti alamasak da eskisi gibi kandıramadıklarını gördüler.

    Suriye’de savaştan önce yaşam bizim için daha kolaydı. Hastane, eğitim, yol parası, ev kirası, pazar masrafı bizim için evde bir kişi çalışsa yeterken, burada ailemize bakmak için iki abim, ben ve kardeşim çalışıyor. Hem memlekete gönderiyoruz hem de burada yaşamak için kendi ihtiyaçlarımıza harcıyoruz. Bir ay çalışmazsak borçlanıyoruz, bir sonraki ay ne iş olsa yapmak zorunda kalıyoruz.

    EMEKÇİ BAYRAMINI BURADA ÖĞRENDİM

    Türkiye’de yaklaşık 6 yıldır yaşıyorum. Burada hem emeği öğrendim, hem de sömürüyü...

    Sömürenler hep patronlar oldu. Emek verenler ise işçiler, ameleler oldu. İşçiler içinde bir de 1 Mayıs dünya emekçi bayramını burada öğrendim. Tam iki yıl önce... Ama bir türlü gidemedim, hep atölyede işlerin yoğun olduğu zamanlara denk geldi. Sonra madem bayram, Müslümanlar bütün bayramlarda çalışmıyorken neden işçi bayramında çalıştığımızı düşündüm. Sonra sigortasız çalışmanın da 8 saat fazla çalışmanın da kötü bir şey olduğunu öğrendim.

    Emeğimizin karşılığını patronlar vermiyor ama vermesi için de bizi ucuza çalıştıran patronlara karşı yine birlik olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bu sefer sadece biz Suriyelilerle değil, Türk, Arap, Kürt, Moğol, Afganistan, Türkmenistanlılar da birlik olmak zorunda. Çünkü burada tek millet yok. İşçinin de milleti yokmuş. O yüzden birlikte olmak zorundayız.

    1 Mayıs için dağıtılan kağıtları, afişleri Türkçe okuma yazma bilen arkadaşlarıma okutarak öğrendim. Aslında çok zor bunu öğrenmek, diğer milletlerden işçilerle de biz aynı dili konuşamıyoruz. Peki onlar biliyor mu, bilmiyorum. Haklarımız ne, ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Çünkü memleketten biz savaştan kaçtık, diğer milliyetten gelenler ise işsizlikten çıkıp geldi. Hak istediğimizde patron ve yandaşları git memleketinden iste o zaman diyecek diye korkuyoruz. Burada kimliksiz, vatandaşı olmadığımız ülkede hak istemenin zorluğunu da öğrendim. Hep birlikte yaşıyoruz. Sigorta olmasının bir güvence olduğunu söylüyorlar ama tekstilde Türkler bile sigortalı iş bulamıyor. Atölyelerde düzenli iş yok ve kimse düzenli çalışamıyor. İş olduğu zaman artık mutlu oluyoruz. En çokta gelecekten korkuyoruz, savaştan, işsizlikten kaçıp kendimize yurt edindiğimiz bu memlekette yoksulluktan, açlıktan ölmekten korkuyoruz. Seçimlerde bile demokrasinin olmadığı bu memlekette, savaş çıkmayacağının garantisi de yok. 

    HAKKI HERKES İÇİN İSTEYENLER DE VAR

    İnsanca bir yaşam istememiz gerekli dediğinde bir arkadaşım, nasıl olacak daha buradaki yerliler insanca yaşamıyor ki biz nasıl yaşayalım diyordum. Ama buradaki halklar için bir şeyler yapanlar da var, emeği, hakkı herkes için isteyenler de var. Savaşı, yoksulluğu, sömürüyü bizleri anlatan kitaplar yazanlar bile var. Bu memlekette yaşamanın bir hak olduğunu öğrendim ben. Bu hak bütün milletlerin; savaş olmayan, kimsenin sömürülmediği ve insan olduğumuzu bildiğimiz bir yerde yaşamak hakkımız. Bunun için de birlikte olmaya, güçlü olmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunları düşünmekten de çok memnunum, çünkü insan olmam gerektiğini söylüyor.

    Göçmen-mülteci işçiler, 1 Mayıs ve işçi enternasyonalizmi

    İhsan ÇARALAN

    Göçmen-mülteci işçiler, 1 Mayıs ve işçi enternasyonalizmi

    Suriyeli işçi: Ben kimseye nerelisin diye sormuyorum

    Suriyeli işçi: Ben kimseye nerelisin diye sormuyorum

    Almanya’da Türkiyeli işçiler, Türkiye’de Suriyeli işçiler

    Ercüment AKDENİZ

    Almanya’da Türkiyeli işçiler, Türkiye’de Suriyeli işçiler

    Suriyeli işçilere çalışma izni: Sendikalar uyuyor, patronlar iştahlı

    Suriyeli işçilere çalışma izni: Sendikalar uyuyor, patronlar iştahlı

    ÖNCEKİ HABER

    Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğu istismar eden şahıs tutuklandı
    SONRAKİ HABER

    Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi
    YAZARLAR
    Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşçinin iradesinin fesada uğratılması

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Eğitim olmayan nedir: Çarpıklığın çarpanı daha büyük çarpıklık

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Sıra kimde?

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    İfsak blog yayında

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Sansür ve ‘basın ve halkın haber alma özgürlüğü’nün savunulması

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Suriye’de eski hesaplar, yeni arayışlar

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Yerel seçimler ve “sol”daki bir tartışma üzerine

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Ensar

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Ekonomik riskler

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    "Yengeci" yiğitler devrede!..

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Özgürlük, daha fazla özgürlük
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Didem Akay'ın ardından: Trans bireyleri intihara ne sürüklüyor?
    Didem Akay'ın ardından: Trans bireyleri intihara ne sürüklüyor?

    Trans kadın Didem Akay, yaşadığı baskılara dayanamayarak yaşamına son verdi. Ruh sağlığı Uzmanı Şahika Yüksel, “Ailevi veya mesleki sorunlar gibi psikososyal zorluklar da intihara sürüklüyor" dedi.

    TYP'liler 12 ay kadrolu iş istiyor
    TYP'liler 12 ay kadrolu iş istiyor

    Toplum Yararına Program’da çalışanlar talepleri için Ankara’ya geldi. Gazetemize konuşan TYP'liler hakları için mücadele ediyor.

    AYM, "eş durumundan pasaportun iptal edilmesi" KHK'sini iptal etti
    AYM, "eş durumundan pasaportun iptal edilmesi" KHK'sini iptal etti

    AYM, pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerinin de pasaportunun iptal edilmesine yönelik KHK'yi iptal etti.

    GÜNCELLENDİ
    Merkez Bankası, faiz oranını 425 baz puan azaltarak yüzde 19.75'e çekti
    Merkez Bankası, faiz oranını 425 baz puan azaltarak yüzde 19.75'e çekti

    Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi.

    ABD'de federal hükümet idam cezası infazlarını yeniden getiriyor
    ABD'de federal hükümet idam cezası infazlarını yeniden getiriyor

    ABD Adalet Bakanlığı, 2003'ten sonra ilk kez idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlanacağını açıkladı.

    ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Milley oluyor
    ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Milley oluyor

    ABD Başkanı Donald Trump tarafından Genelkurmay Başkanlığına aday gösterilen Orgeneral Mark Milley Senatoda onaylandı.

    Filistin, İsrail’le yapılan tüm anlaşmaları askıya aldı
    Filistin, İsrail’le yapılan tüm anlaşmaları askıya aldı

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Yaşamını yitiren Eski EMEP İzmir İl Başkanı Cabbar Demirci toprağa verildi
    Yaşamını yitiren Eski EMEP İzmir İl Başkanı Cabbar Demirci toprağa verildi

    Eski EMEP İzmir İl Başkanı ve EMEP'in kurucularından Cabbar Demirci, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cabbar Demirci düzenlenen törenle toprağa verildi.

    Kimseye Yar Olmayan Kuşlar
    Kimseye Yar Olmayan Kuşlar
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    19’uncu Munzur Festivali başladı
    19’uncu Munzur Festivali başladı
    Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı
    Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı
    İran’dan İstiklal Caddesi’ne uzanan sokak müziği: ZartoshtBand
    İran’dan İstiklal Caddesi’ne uzanan sokak müziği: ZartoshtBand
    İsveç’teki Viking kenti Birka yıkımın eşiğinde
    İsveç’teki Viking kenti Birka yıkımın eşiğinde
    Polis saldırısına uğrayan Özsüt işçilerinin hak mücadelesi sürüyor
    Polis saldırısına uğrayan Özsüt işçilerinin hak mücadelesi sürüyor

    Polisin saldırısına maruz kalarak gözaltına alınan Özsüt işçileri, ödenmeyen alacakları için bugün de eylem yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınlardan geri gönderme kararına tepki: Birlikte yaşayacağız
    Kadınlardan geri gönderme kararına tepki: Birlikte yaşayacağız

    İstanbul Valiliğinin Suriyeli mültecileri geri gönderme kararına karşı kadınlar basın açıklaması yaparak “Birlikte yaşayacağız” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    GMİS’ten hükümete tepki: Anlaşma sağlanmazsa 25 Ağustos’ta greve başlayacağız
    GMİS’ten hükümete tepki: Anlaşma sağlanmazsa 25 Ağustos’ta greve başlayacağız

    Genel Maden İşçileri Sendikası, hükümetin kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme teklifine tepki gösterdi, grev uyarısında bulundu.

    Dersim’de ekoloji paneli: Hiçbir şey ormanlarımızın yakılmasına gerekçe olamaz
    Dersim’de ekoloji paneli: Hiçbir şey ormanlarımızın yakılmasına gerekçe olamaz

    “Dersim’de Ekolojik Yaşam ve Çevre İçin Neler Yapılabilir” başlıklı panelde bölgede yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

    CHP’den AKP’ye geçen Biga Belediyesinde işçi kıyımı
    CHP’den AKP’ye geçen Biga Belediyesinde işçi kıyımı

    Yerel seçimlerde CHP’den AKP’ye geçen Biga Belediyesinde çok sayıda işçinin tazminatları ödenmeksizin işten atıldığı öğrenildi.

    Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması: Yaşadığı süreç bizi üzmüş ve kırmıştır
    Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması: Yaşadığı süreç bizi üzmüş ve kırmıştır

    Tayyip Erdoğan: Borcumuz kalmadan Hakan Atilla ülkesine dönmüş oldu.

    Faiz, emirle ancak bu kadar indirilebildi
    Faiz, emirle ancak bu kadar indirilebildi

    Evrensel Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu yazdı: 8 puanlık bir marjı olan Merkez Bankası 6 puanlık bir faiz indirime gidebilirdi, neden yapmadı?

    Tüm Bel-Sen: Memur-Sen ile Hükümetin şimdiden anlaştığını iddia etmek zor değil
    Tüm Bel-Sen: Memur-Sen ile Hükümetin şimdiden anlaştığını iddia etmek zor değil

    Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi kamu emekçilerini kapsayan toplusözleşme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

    Belediye-İş’ten kıdem tazminatı protestosu: Faturayı bize ödetemeyeceksiniz
    Belediye-İş’ten kıdem tazminatı protestosu: Faturayı bize ödetemeyeceksiniz

    İzmir’de Belediye-İş üyesi işçiler eylem yaparak kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesini protesto etti.

    Aliağa’da atılan işçiler geri alınmazsa yarım gün iş bırakılacak
    Aliağa’da atılan işçiler geri alınmazsa yarım gün iş bırakılacak

    Genel-İş, Aliağa Belediyesinde işten atılan işçilerin işe geri alınmaması durumunda yarım günlük iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı.

    Akdeniz'de mülteci teknesi battı, 116 kişi kayıp
    Akdeniz'de mülteci teknesi battı, 116 kişi kayıp

    Akdeniz'de mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu Libya Donanması 116 kişinin kayıp olduğunu, 132 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

    Putin, Türkiye'ye yönelik vizenin kaldırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı
    Putin, Türkiye'ye yönelik vizenin kaldırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

    Putin, Türkiye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

    EMEP’ten direnişteki Saica Pack işçilerine destek ziyareti
    EMEP’ten direnişteki Saica Pack işçilerine destek ziyareti

    Emek Partisi Sakarya İl Örgütü sendika hakkı için direnen Saica Pack işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

    Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu
    Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu

    Ukrayna, Kerç Boğazı'nda ‘savaş gemilerinin geçişini engellediği’ gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.

    Hulusi Akar'dan operasyon tehdidi: Gerekirse inisiyatif kullanırız
    Hulusi Akar'dan operasyon tehdidi: Gerekirse inisiyatif kullanırız

    ABD ile Suriye’ye ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

    Naci Ekşi Anadolu Lisesinin imam hatibe çevrilmesine tepkiler sürüyor
    Naci Ekşi Anadolu Lisesinin imam hatibe çevrilmesine tepkiler sürüyor

    Bağcılar'da imam hatibe dönüştürülen Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi için eylemler devam ediyor.