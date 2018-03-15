Mülteci çocuklara günde 10 saate haftada 80 lira

Adana'da sokak aralarında ve öğle molalarında dikkatleri çeken Suriyeli çocuk işçiler, günde 10 saat çalışmaya haftalık 80 lira alıyorlar.

Volkan PEKAL

Adana

Tekstil atölyelerinin yoğunlaştığı Seyhan İlçesine bağlı Kocaeli Mahallesi’ndeyiz. Sokak aralarında öğle molasına çıkan tekstil işçisi çocukları görüyoruz. Çoğunluğu Suriyeli mültecilerin çocukları. Çocuk işçiliğin yaygın olduğu bölgede, özellikle son dönemde Türkiyelilerin yerini Suriyeliler almış. Öyle ki bir atölyede 25 Suriyeli varsa bunun karşılığında 10 Türkiyeli çalışıyor. Çocuklarla konuştukça bu değişimin nedenini de daha iyi anlıyoruz.

HİÇ OKULA GİTMEDİ

Sokakta oynaması, okula gitmesi gereken 9 yaşındaki Muhammed’le konuşuyoruz. Tekstil atölyelerinde ortacı olarak çalışıyor. 5 kardeşten 2’incisi. Yabancı bir ülkede hiç bir güvenceye sahip olmadan yaşayan bir ailenin büyük çocuğu olmanın bedeli olarak çalışıyor. Suriye’de çatışmalar başladığında 2-3 yaşlarında olan Muhammed okulla hiç tanışmamış. Suriye’de savaşın okulları yıkması ve ekonomik nedenlerle okuyamayan Muhammed, Türkiye’de ise okula gitmesinin yasak olduğunu düşünüyor. Çevredeki mülteciler Göç İdaresinin yeni gelenlerin kaydını yapmadığını, Muhammed’in de yabancı kimlik kartı olmadığını açıklıyorlar. Bir yıl önce ailesi ile birlikte Türkiye’ye gelen Muhammed, hemen çalışmaya başlamış. Kimliği olsa da olmasa da çalışmak zorunda. Günde 10 saat çalışıyor ve bunun karşılığında haftalık 100 lira alıyor. Röportaj bitmeden Muhammed’in ağabeyi geliyor ve kalabalık içerisinde sokak arasında koşturarak atölyeye giden dar sokakta gözden kayboluyorlar.

ÇALIŞIRKEN YORULUYORUM

Diğer bir çocuk işçi onun adı da Muhammed. 11 yaşında. Durumu adaşından farklı değil. 4 kardeşten en büyüğü olan Muhammed, 1 yıldır çalışıyor ve haftada 80 lira alıyor. Annesi de doldurma sigara satarak gelir elde etmeye çalışıyor. Anne babası Suriye’deyken ayrılmış. Savaş nedeniyle babasından hiç haber alamadığını söylüyor. Okula gitmek istediğini ancak paraları olmadığını söyleyen Muhammed, “Çalışırken yoruluyorum. Çalışmak zor ama mecburuz” dedi.

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

16 yaşındaki Ahmet, Suriyeli mülteci bir ailenin 4 çocuğundan biri. 6 ve 7 yaşındaki iki kardeşi okula gidiyor. En büyük iki kardeş olarak tekstilde çalışıyorlar. 2 yıl önce ailesi ile birlikte Halep’ten Türkiye’ye gelen Ahmet, 1.5 yıldır işçilik yapıyor. Şu an makineci. 7. sınıfa kadar okuyan Ahmet, Suriye’de savaş başlamadan önce okula gidiyormuş ama savaş başladıktan sonra okul yüzü görmemiş. Suriye’de hiç çalışmadığını, babasının işlettiği bakkalın ihtiyaçlarını karşılamaya yettiğini söylüyor. Savaştan kaçıp Türkiye’ye geldiklerinde ise yaşamak için kısa süre içerisinde çalışmaya başlamış. Makineci olduğu için haftada 280 lira alıyor. Ortacılık yapan 17 yaşındaki kardeşi ise 200 lira alıyor.

Okusan senin için daha iyi olmaz mı diye sorduğumuz Ahmet, “Daha iyi ama nasıl yaşayacağız? Para yok. Kira var, kardeşlerim okula gidiyor” diye yanıt veriyor. Küçük kardeşlerinin okumasını istediğini dile getiren Ahmet, devam ediyor: “Hayalim doktor olmaktı. Üniversiteye gidecektim. Ama okuma şansım yok. Burada terzi olarak devam edeceğim” dedi. Çalışmanın zor olduğunu, bir de Suriyeli oldukları için dışlandıklarını anlatan Ahmet, Suriye’deki arkadaşlarını, oradaki eski yaşamını özlediğini, fırsatı olursa kendi topraklarına dönmek istediğini anlatıyor.

Sayacı çocuk işçi: Haftalığım 200 lira olursa mutlu olurum!

‘Suriyeli çocukları, daha çok kâr için çalıştırıyorum’

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 04:30

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