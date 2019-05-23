SES: OHAL Komisyonu 8 yıl öncesinde suç arıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), OHAL Komisyonu kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 8 yıl önce yapılan sosyal medya paylaşımlarının bile ihraç gerekçesi yapıldığını kaydetti. SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Anayasa Mahkemesinin kararlarını da uygulamayan OHAL Komisyonunun lağvedilmesi gerektiğini söyledi.

İki yıldan fazla bir süredir ihraç kararlarının etkili bir hukuksal denetimden geçmesini beklediklerini söyleyen Erden, "Toplam 796 üyemiz kamu görevinden ihraç edilmiştir. İhraç edilen üyelerimizin 17’si yine KHK’ler ile görevlerine iade edilmiştir. Bugüne kadar OHAL Komisyonuna başvuru yapan 779 üyemizden 117’sinin başvurusu sonuçlanmıştır. 42 üyemizin başvurusu olumlu sonuçlanıp üyelerimiz görevlerine iade edilirken, 44 üyemizin başvurusu reddedilmiştir" dedi.

2010 YILINDAKİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kimi üyelerinin ise haklarında soruşturma veya mahkeme kararı yokken ihraç edildiklerine dikkat çeken Eden, "Bir üyemize 2010 yılında sosyal medya hesabında yer aldığı iddia edilen paylaşımlar gerekçe gösterilerek 2018 yılında soruşturma başlatılmış ve dava açılmıştır. OHAL Komisyonu ise üyemizin ihraç tarihinden 28 ay sonra verilen kararında, ihraç tarihinden 1,5 yıl sonra başlayan bir soruşturmayı gerekçe yaparak üyemizin başvurusunu reddetmiştir. Bir başka üyemiz ise 2016 yılında ihraç edilmesine rağmen 2018 yılında başlatılan ceza soruşturması sonucunda mahkumiyet alıyor" dedi.

"TALİMAT ALMIŞ GİBİ AYM KARARLARINI UYGULAMIYORLAR"

Anayasa Mahkemesinin güvenlik soruşturmalarında istihbari nitelikteki kayıtların esas alıp karar verilemeyeceğini tespit etmesine rağmen ihraç kararı verilmesini değerlendiren Erden, "Ancak, AYM kararları sanki özel bir talimat varmış gibi uygulanmamaktadır. Bu aşamada OHAL Komisyonu kararlarına karşı açılan davaların, yürütülen hukuksal sürecinde adil bir yargılama olmadığını belirtmek isteriz. Yürütmenin durdurulması talebiyle açtığımız davalar ise, 'Olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez' hükmü gösterilmektedir. Böylece OHAL kaktıktan sonra OHAL rejiminin devamı sağlanabilmektedir. Temel hak ve özgürlüklerimizi güvence altına alacak yargılamalar olmamaktadır" diye konuştu.

Kamu görevlileri ile ilgili tüm hukuki işlemlerin, OHAL Komisyonunca değil, mevcut hukuk sistemi içinde yer alan mahkemeler aracılığıyla yürütülmesi gerektiğini belirten Erden, "Komisyon derhal lağvedilmeli ve haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm emekçiler bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmedir" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

KHK ile ihraç edilen emekçiler ihraç gerekçelerini hâlâ bilmiyorlar