23 Mayıs 2019 12:00

“FETÖ’nün futbol yapılanması” davasında Zafer Biryol’a tahliye

"FETÖ'nün futbol yapılanması" davası kapsamında 18 aydır tutuklu olan eski gol kralı Zafer Biryol tahliye edildi.

“FETÖ’nün futbol yapılanması” davasında Zafer Biryol’a tahliye

Fotoğraf: Pixabay

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    ‘FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, tutuklu sanık Zafer Biryol'un tahliyesine karar verildi.

    İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Zafer Biryol ve tutuksuz sanık Ömer Çatkıç katıldı. Diğer sanıkları avukatları temsil etti.

    Duruşmada, söz alan sanık Biryol, örgüt hakkında bildiği her şeyi söylediğini belirterek, “Bunların ne olduğunu anlayınca sohbetlerine gitmedim. 3 çocuğum var, eşim yalnız bakıyor. 18 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

    Beyanda bulunan diğer sanık avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.

    DURUŞMA TARİHİ 3 TEMMUZ

    Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyada gelinen aşama, suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, savunmasının alınması, sabit ikametgâh sahibi olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tutuklu sanık Zafer Biryol’un tahliyesine karar verdi.

    Bu sanıkla ilgili, “yurt dışına çıkış yasağı”ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da hükme bağlayan heyet, sanıkların D-Smart üyeliklerinin iptal edilip edilmediği ve Samanyolu, Bugün ve Kanaltürk adlı televizyon kanallarının yayından kaldırış tarihlerinin sorulmasına yönelik şirkete yazı yazılmasını da kararlaştırdı.

    Sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıklarının İstanbul Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne sorulmasına karar veren heyet, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

    Biryol’un da tahliyesiyle, dava kapsamında tutuklu yargılanan sanık kalmadı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

    GOL KRALLIĞI YAŞADI

    1976 Rize doğumlu Zafer Biryol, Beşiktaş’ta başladığı kariyerinde Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor, Şekerspor, Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Bursaspor, ÇAYKUR Rizespor, Altay ve Anadolu Selçukluspor formaları giydi.

    2011'de futbolu bırakan Biryol, Konyaspor'la bir kez gol krallığı yaşadı. 373 resmi maçta 139 gol atan Biryol, 5 kez milli formayı giyip ağları bir kez havalandırdı. (İstanbul/AA)

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