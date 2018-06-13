Futbolda 'FETÖ' soruşturması: Belözoğlu'nun evinde sohbete katıldım

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül 'FETÖ' soruşturmasında yer aldı.

'FETÖ'nün futbol yapılanması'na ilişkin soruşturma kapsamında eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İrtegün, örgüt sohbetlerinin birkaç kez Emre Belözoğlu'nun evinde yapıldığını söyledi.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, telefonunda ByLock tespit edilince gözaltına alınan Bekir İrtegün, iddianamede yer alan ifadesinde FETÖ ile 2007-2008 yıllarında Gaziantep'te tanıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Sohbetlere takım içinden Ömer Çatkıç, Barış Durmaz geliyordu. 2009 yılında Fenerbahçe transferinden sonra Ali Şenel isimli, bu yapıdan olan birisi aradı. Bir süre sonra, o dönem Fenerbahçe'de oynayan Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Ertuğrul Taşkıran'ın da Ali Şenel ile görüştüğünü öğrendim. Ben de 2009 yılının son aylarında bu kişinin yapmış olduğu sohbetlere diğer futbolcu arkadaşlarımla katılmaya başladım. Fenerbahçe'de futbol oynadığım süre içerisinde hatırladığım kadarıyla Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal da Ali Şenel isimli şahsın yapmış olduğu sohbetlerde görmüşlüğüm vardır."

'SOHBETLER BİRKAÇ KEZ EMRE BELÖZOĞLU'NUN EVİNDE YAPILDI'

İrtegün ifadesinde, ByLock programının FETÖ tarafından kullanıldığını ve kendisinde de yüklü olduğu anladığında hakkında soruşturma olmayacağını düşündüğünü belirterek, "ByLock programından bana Ali Şener tarafından gönderilen mesajlar dini içerikli olduğu ve herhangi bir suç unsuru olmadığı için hakkımda soruşturma yürütüleceğini düşünmemiştim" dedi.

Sohbetlerin genelde örgüte ait okullarda olduğunu anlatan İrtegün, birkaç kez ise sohbetin şu an Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu'nun evinde yapıldığını anlattı.

BORAL: SOHBETLERE TUNCAY ŞANLI VE GÖKHAN GÖNÜL DE GELİRDİ

Şüpheli Uğur Boral ise verdiği ifadede, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Ali Şenel isimli kişinin sohbetlerine katıldığını ve bu sohbetlere takım arkadaşları Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belezoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül'le birlikte katıldığını anlattı.

İddianamede şüphelilerin verdiği isimler hakkında işlem yapılıp yapılmadığı belirtilmezken, firari Ali Şenel ve Erhan Erkoç hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Eski futbolcuların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 12:58

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