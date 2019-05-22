22 Mayıs 2019 21:33
Son Güncellenme Tarihi: 22 Mayıs 2019 23:49

İmamoğlu'dan gerekçeli karar yorumu: Hani çalma nerde?

YSK’nin gerekçeli kararını değerlendiren Ekrem İmamoğlu, ‘Çaldılar’ diyen Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım’a yanıt verdi: Hani çalma nerde?

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İmamoğlu'dan gerekçeli karar yorumu: Hani çalma nerde?

Fotoğraf: DHA

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    Belediye Başkanlığı YSK tarafından gasbedilen Ekrem İmamoğlu, YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin, “Bu gerekçeli karar dediğiniz şey, tamamen gerekçesiz. Türkiye tarihinde bu gerekçe üzerinden iptal edilmiş bir seçim yok. Hani çaldılar? Hani hırsız?” dedi. İmamoğlu, "800 küsur sandıkta İmamoğlu'nun oyu kaç, sayın Binali Yıldırım'ın oyu kaç?" sorusuna yanıt verilmesini istedi.

    31 Mart seçimlerinde halk oylarıyla seçilen ancak AKP ve MHP'nin itirazları sonucu YSK tarafından mazbatası alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haberglobal TV'de YSK’nin gerekçeli kararını değerlendirdi.

    İmamoğlu, gerekçeli karara ilişkin “Bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece 100 sayfaya yakınında ilçelerdeki isimler yazılmış. Edebiyat dersinde kompozisyona konu olarak çalışılmamışsa sayfalarca yazarsınız. YSK başkanı başta olmak üzere şerh yazan kişiler var. Gerekçede seçim iptali için uyumsuzluk görülmemiştir deniyor. Bir başka şerhte ise seçimin iptaline hukuki bir uyarlılık bulunmamaktadır deniyor. Türkiye tarihinde başka böyle bir örnek yok. Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması seçmene yüklenecek bir husus değil. Şayet kendi yaptıkları bir hata ise bundan 16 milyon insanı cezalandırılıyorlar. Hani çalma nerede? Bu ülkenin bütün yöneticileri hem de Ramazan ayında, iftar sofralarında çaldılar dediler. Milletin vicdanına sığar mı bu anlayış?” dedi.

    "16 MİLYON İNSAN ÖZÜR DİLEYECEKLER"

    İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

    "Sonuca tesir etti deniyor ya. Bize bir oran verin rakibim kaç oy aldı, ben kaç oy aldım. 17 gündür bu işe çalışıyorsunuz. Alıp bu sandıkları istatistik olarak döküp neden altına yazmadınız?

    "Eğer tesir varsa işinizi kolaylaştırın. Ekrem İmamoğlu kaç oy aldı sayın Binali Yıldırım kaç oy aldı? Niye farazi konuşuyorsunuz. Sayın Yıldırım'ın aldığı oy belli İmamoğlu'nun aldığı oy belli."

    "İlk olarak çıkacaklar şimdi televizyonlara iftar sofralarında 16 milyon insandan kocaman bir özür dileyecekler. Yetmez, tövbe istiğfar edecek. İftira ettik diye. Bu iftiradır."

    "Gerekçeli karar değil gerekçesiz kararla insanların adalete olan duygularını yok edeceksiniz. Özür dileyecekler. Tövbe ederler mi etmezler mi bilemem kendilerine kalmış."

    "Ey YSK'daki demokrasiyi katleden insanlar: Zihinlerinizi netleştireceksiniz. Kamu görevlisi olmayan 700 küsur sandık. Sayım döküm cetveli olmayan 184 sandık. Mükerrer de olabilir. Ben 800 küsur sandık diyorum. Sonuca tesir edecek ne kadar oy var? Ben o sandıklarda 50 bin oy fark mı atmışım? Belki de Sayın Yıldırım önde çıkmış."

    "YOK HÜKMÜNDEDİR, ÖNEMSİZDİR"

    "Bu karar aslında 6 Mayıs'taki facia kadar önemlidir. Bir o kadar da yok hükmündedir, önemsizdir."

    "Seçimi biz yapmadık ama seçimin kaderine, sürecine gölge düştü, yenileniyor. Demokrasinin geleceği adına mutlu olurduk. Ne anlatacaklar Allah aşkına. Sorularım net tekrarlıyorum. Bu 800 küsur sandıkta İmamoğlu'nun oyu kaç, sayın Binali Yıldırım'ın oyu kaç?"

    CANLI YAYINDA TARTIŞMA PROGRAMI

    (Binali Yıldırım ile canlı yayında program yapılması) “Ben her yerde söyledim. Oturalım konuşalım. Bizi millet görse kıyaslasa baksa ne konuşuyoruz. Toplum da daha rasyonel karar verebilme ortamına sahip olsa. Bundan ne zarar gelir”

    YILDIRIM "TEK BAŞIMA KARAR VEREMEM" AÇIKLAMASINI DÜZELTTİ

    Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Binali Yıldırım ise ”Olabilir, bakarız. Tek başıma bir karar veremem” yanıtını verirken daha sonra Yıldırım sözlerine düzeltme yapmak zorunda kaldı. Yıldırım verilen aranın ardından, “Tek başıma karar veremem dememi partisine soracak diye yayıyorlar, maksatlı yapıyorlar. İki kişinin programa katılmasına bir kişi karar verebilir mi, programa katılacak olan iki kişinin karar vermesi gerekir. İki boyutu var. Birinci boyutu iki adayın kabul etmesi. İkincisi kiminle yapılacağı konusunda karar verilmesi” dedi. (HABER MERKEZİ)

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