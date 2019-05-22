YSK'nin gerekçeli kararına tepkiler: Türkiye hukuk ayıbı yaşıyor

YSK İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının gerekçesini açıkladı. 250 sayfalık kararda 2 gerekçe öne sürdü. Bunlardan birincisi 754 sandıkta yasaya rağmen sandık başkanlarının görevlendirilmesi ikincisi ise 108 sandıkta sayım döküm cetvelinde imza bulunmaması. İstanbul seçiminin iptal kararına karşı oy kullanan YSK Başkanı Sadi Güven'in gerekçeli kararda, kamu çalışanı olmadığı halde sandık başkanı olarak görev yapan 754 kişinin görev yaptığı sandıkların 750'sinde, AKP’li üyenin görev yaptığını belirtti ve karara katılmadığını ifade etti. YSK'nin 250 sayfalık gerekçeli kararına ilişkin tepkiler geldi.

KAFTANCIOĞLU: TÜRKİYE HUKUK AYIBI YAŞIYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararının ardından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Türkiye hukuk ayıbı yaşıyor. Bugüne kadar yapılmış olan bütün seçimlerden farklı hiçbir şey olmamıştır. Tek farkı bu seçimlerde AKP kaybetmiştir. Bu nedenle bu karar çıkarılmıştır. Bir avuç kişi bu kararı aldırtmıştır. Vatandaşlarım adına çok üzülüyorum ama kimse merak etmesin biz bu seçimleri yeniden kazanacağız" dedi.

BULDAN: KARAR TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇMİŞTİR

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, YSK’nin gerekçeli kararına ilişkin “Gerekçesiz bir gerekçe kararı açıklayan YSK, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. 250 sayfalık gerekçeli kararda bir tane bile gerekçenin olmamasını nasıl izah edecekler..?” yorumu yaptı.

SEYMEN: ÇALMA, ÇALINTI, HIRSIZLIK YOK

İYİ Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen de “YSK Gerekçeli kararını açıkladı; Çalma, Çalıntı, Hırsızlık yok…” şeklinde paylaşım yaptı. Seymen "YSK, AKP'nin yaptığı tüm itirazları didik didik etmiş hiç bir şey bulamamış; 754 Sandık başkanı kamu görevlisi değil diyor. Ama bunun seçim sonucuna etki ettiğine dair tek bir somut tespit yok. Seçimlerin iptalini gerektirir mi? 250 sayfalık gerekçeli karara göre cevap, hayır" değerlendirmesinde bulundu.

KARABAT: YSK KARAR DEĞİL, AKP'NİN İTİRAZ DİLEKÇESİNİ YAYINLAMIŞ

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ''YSK gerekçeli karar değil, AKP itiraz dilekçesini yayınlamış bunun için 16 gün beklemeye gerek yoktu. #HerŞeyÇokGüzelOlacak'' dedi.

TANRIKULU: SEÇMEN İRADESİ GASBEDİLMİŞTİR

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "YSK kararı 250 sayfa, 200-211 sayfalarda çoğunluk görüşünün iptal gerekçesi, 211-250 sayfalar arasında ise 4 üyenin ayrı ayrı muhalefet görüşü var. Açık olan şudur; İstanbul’da seçmen iradesi ve seçim sonuçları YSK tarafından GASP edilmiştir. Başka bir izahata gerek yoktur" değerlendirmesini yaptı.

GÜRKAN: ŞERHLER İPTAL KARARININ HUKUKSUZLUĞUNU VE SİYASİLİĞİNİ ORTAYA KOYUYOR

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan da "Hukuksuzluklara seçim yenileme kararının gerekçesiyle bir yenisi daha eklenmiştir. Yenilemeye evet oyu veren YSK üyelerinin gerekçesi, 31 Mart'tan beri siyasi iktidar mensuplarının seçim yenilgisini bertaraf etmek için yaptıkları girişimlere dair söylemlerinden oluşturulmuştur. Siyasi iktidarın rant ve yağma kaynağı olarak gördüğü İstanbul'un yönetimini vermemek için girdiği hukuksuluk ve usûlsüzlük yolunda YSK seçim yenileme kararı ve ardından açıkladığı gerekçe ile yol arkadaşı olduğunu göstermiştir. YSK başkanı dahil karara muhalefet eden üyelerin gerekçeleri iptal kararının hukuksuzluğunu ve siyasiliğini ortaya koymuştur. Elbette 23 Haziran'da, bu hukuksuzluğun sahibi iktidardan hesap sorulması siyasal demokrasi için elzemdir. Tek adam yönetimine ve onun adaylarına geçit vermeyecek güç halkın örgütlüğü ve mücadelesidir. Oylar çalındı dediler ortalıkta hırsızlık yok. Sandık kurulları kanunsuz dediler, sandıklardan çıkan verilere ve uyumluluğuna bakıldığında ortada usûlsüzlüğe dair veri yok, sandık kurullarında benzer durum 24 Haziran'da da varmış zaten. Kısacası rezillik diz boyu" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZEL: UTANMADAN 18 GÜN BEKLETTİLER

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de "Gerekçeli karar sadece 12 sayfa 38 sayfa muhalefet şerhi yazılmış. Kararın 12 sayfası AKP'nin başvurusu, 86 sayfası ilçe seçim kurullarına giden, 102 sayfası ilçe seçim kurullarından gelen yazılardan oluşuyor. Bir de utanmadan bu kararı 18 gün bekletip, algı operasyonu yaptılar" dedi.

SOYLU: SEÇİMİN NEDEN İPTAL EDİLDİĞİNİ HERKES YSK KARARINDA GÖREBİLİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Seçimin niçin iptal edildiğini YSK'nin bugün açıkladığı kararında okuma yazma bilen herkes net bir şekilde öğrenebilir, demokratik bir seçimin, hangi kumpas ve şaibelerle karşı karşıya bırakıldığını, YSK'nin ortaya koyduğu gerekçeli kararında görebilir" dedi. (HABER MERKEZİ)

YSK, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı