CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Karar demokrasinin yüz karasıdır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Öztrak, karşı oy kullanan YSK Başkanı Sadi Güven'in gerekçeli kararda yer alan ifadelerine dikkat çekti ve "Sadi Güven'in açıklamasının son kısmını okumak yeterli. 'Burada sonucu etkileyecek hiçbir şey yoktur' diyor. Buna imza atan YSK üyeleri bu ayıbı nasıl temizleyecektir?" dedi.

Öztrak, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi.

"YSK ÜYELERİ BU AYIBI NASIL TEMİZLEYECEKTİR?"

Öztrak'ın açıklamasından satırbaşları:

"YSK'nin İstanbul seçimini iptal eden gerekçeli kararı yayınlandı ancak daha başta şunu görüyoruz ki mızrak çuvala sığmamış. Minareyi çalan, kılıfını uyduramamış."

"Zaten bu işlenen hukuk cinayetine binlerce sayfa mürekkep dökseniz milletin vicdanındaki sonuç değişmeyecektir. Saray iktidarı YSK eliyle yerleşik seçim hukukunu ve geçmiş uygulamaları altüst etmiştir. Bu seçim, 'Sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük var' iddiasıyla iptal edilen Türkiye'deki ilk seçimdir."

"YSK'nin kararının tamamını okumaya gerek yok. Sadi Güven'in açıklamasının son kısmını okumak yeterli. 'Burada sonucu etkileyecek hiçbir şey yoktur' diyor. Buna imza atan YSK üyeleri bu ayıbı nasıl temizleyecektir?

"KARAR DEMOKRASİNİN YÜZ KARASIDIR"

"31 Mart İstanbul seçimlerinde milletin dediği değil, siyasi iktidarın ve YSK'nin dedikleri olmuştur."

"Seçmen iradesinin üstünlüğü ilkesine aykırı olmuştur."

"Bugün bize ahlak dersi verenlere şunu söylemek isterim, bu karar demokrasinin yüz karasıdır ve bunu faili de maalesef Saray'dır."

"YSK kararının herhangi bir yerinde çalma çırpma gibi bir ifade yer almamıştır. Şimdi bu "çalma çırpma" diyenler milletin karşısına çıkıp ne söyleyecektir."

"Sadi Güven diyor ki 'burada sonucu etkileyecek hiçbir şey yoktur.' Bir tek tespit yoktur' diyor. Şimde ben de buradan soruyorum, bu karara imza atan YSK üyeleri nasıl evlatlarının yüzüne bakacaklardır. Buna imza atan YSK üyeleri bu elleri nasıl temizleyecekler, evlatlarının yüzlerine nasıl bakacaklar."

"Türkiye çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıyadır. Bugünlerde çok sık 'aynı gemideyiz' lafları tekrarlanıyor. Aynı gemide olabiliriz ama kaptan köşkünde oturanlar, bu ülkenin gemisini demokrasi rotasından saptırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim de milletimizin de görevi, kendi iradesinden, demokrasinin rotasından bu ülkenin sapmaması için elinden geleni yapacak olmasıdır."

"Bu karar bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbullu'nun belediye başkanı olduğunu göstermektedir. Ben 23 Haziran'da İstanbulluların Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir ders vereceklerine inanıyorum."

SADİ GÜVEN: SANDIKLARIN 750'SİNDE AKP'Lİ ÜYE VARDI

Karara karşı oy kullanan YSK Başkanı Sadi Güven, 754 sandık kuruluna yapılan görevlendirmelere ilişkin "Kamu çalışanı olmadığı halde sandık başkanı olarak görev yapan 754 kişinin görev yaptığı sandıkların 750 tanesinde Adalet ve Kalkınma Partili üye görev yapmış olup bu sandıklara 1.104 üye vermekle 354 sandıkta iki üye ile temsil edilmiştir" dedi.

Güven gerekçeli kararda, 39 ilçede geçersiz oyların yeniden sayıldığını, savcılık soruşturması açılmış olmasının iptali gerektirmeyeceğini, kamu çalışanı olmadığı halde sandık başkanı olarak görev yapan 754 kişinin görev yaptığı sandıkların 750 tanesinde AKP'li üyenin görev yapmış olduğunu ve sandık kurulu başkanlarının usulsüz oluşturulmasının da tam kanunsuzluk halini oluşturmayacağını belirtti. (HABER MERKEZİ)

YSK, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı