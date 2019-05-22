Şırnak Cezaevinde erkek gardiyanların kadınları taciz ettiği iddiası

Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahpus, gönderdiği mektupta bazı erkek gardiyanların kadın koğuşlarını pencereden gözeterek taciz ettiklerini kaydetti.

Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan bir kişi, cezaevinde yaşadıkları sorunlara ilişkin bir mektup kaleme aldı. Cezaevindeki bazı gardiyanların provokasyon çıkarma peşinde olduğunu kaydeden mahpus, 1 Mayıs günü başgardiyan Y.P.'nin koğuş mazgallarından açlık grevindeki tutukluları tehdit ederek, "Sizlere bugüne kadar yapamadığımız her şeyi yapacağız" şeklinde tehditte bulunduğunu hatırlattı.

Tutuklu, bazı erkek gardiyanların kadın koğuşlarını pencerelerde gözettiği ve özelikle kadın mahpusların çamaşır yıkadıkları esnada bazı erkek gardiyanların tutukluları taciz ettiğini iddia etti. (Şırnak/MA)

Şırnak Cezaevi’ndeki hak ihlalleri Meclis’e taşındı

Şırnak Cezaevi raporu: Açlık grevindeki grubun durumu kötüye gidiyor