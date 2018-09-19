ÅžÄ±rnak Cezaeviâ€™ndeki hak ihlalleri Meclisâ€™e taÅŸÄ±ndÄ±

HDP'li HÃ¼seyin KaÃ§maz, ÅžÄ±rnak T Tipi KapalÄ± Cezaeviâ€™nde yaÅŸanan hak ihlallerini Adalet BakanÄ± AbdÃ¼lhamit GÃ¼lâ€™e sordu.

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, ÅžÄ±rnak T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde yaÅŸanan hak ihlallerini Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül’e sordu.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) ÅžÄ±rnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, ÅžÄ±rnak T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde yaÅŸanan hak ihlallerini soru önergesiyle Meclise taÅŸÄ±dÄ±. Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül’ün yanÄ±tlamasÄ± istemiyle verilen önergede, cezaevinde keyfi uygulamalarÄ±n olduÄŸu, saÄŸlÄ±k, beslenme, barÄ±nma ve bilgi edinme gibi temel insan haklarÄ±nÄ±n çoÄŸu zaman askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi.



Kaçmaz, Adalet BakanÄ± Gül’ün yanÄ±tlamasÄ± istemiyle ÅŸu sorularÄ± sordu:



“* ÅžÄ±rnak T Tipi Cezaevi’nde mahpuslara keyfi biçimde mektuplarÄ±nÄ±n verilmemesinden, idare ile mahpuslarÄ±n görüÅŸmelerinin gardiyanlarÄ±n keyfi tutumuna baÄŸlÄ± olmasÄ±ndan BakanlÄ±k olarak haberiniz var mÄ±?



* Annelerin kullandÄ±ÄŸÄ± taraktan, kalemtÄ±raÅŸa kadar bütün günlük kullanÄ±m malzemelerinin kullanÄ±m ÅŸeklinin gardiyanlarÄ±n keyfine baÄŸlÄ± olmasÄ± ve yaÅŸlÄ± kadÄ±nlara ayakta sayÄ±m yaptÄ±rÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n herhangi bir genelgesi yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?



* Mahpuslara kitap okuma konusunda belli kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n getirilmesinin, sularÄ±n belli aralÄ±klarla sürekli kesilmesinin nedeni nedir?



* Spor salonuna gidiÅŸlerde herkesin tek sÄ±ra ve nizami olarak dizilmeye zorlanmasÄ± ve televizyonda HDP’li vekillerin görüntülerinin çÄ±kmasÄ± esnasÄ±nda TV’nin sesinin kÄ±sÄ±lmasÄ± uygulamasÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n bilgisi dâhilinde midir?



* Siyasi koÄŸuÅŸlarÄ± tercih eden yaÅŸlÄ± insanlara ‘domuz’ ve ‘ÅŸeytan’ ÅŸeklinde hitap eden cezaevi personelleri hakkÄ±nda herhangi bir iÅŸlem yapÄ±ldÄ± mÄ±? YapÄ±lmadÄ±ysa neden?



* ÇocuklarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± koÄŸuÅŸlara oyuncaklarÄ±n, normal koÄŸuÅŸlara ise nevresim verilmemesinin ve elbiselere belli renk sÄ±nÄ±rlamalarÄ±nÄ±n getirilmesinin nedeni nedir?



* On kiÅŸilik odalarda 20’ye yakÄ±n kiÅŸi kalmakta, bazÄ± mahpuslar yerde yatmakta ve görüÅŸe gelen aileler arama esnasÄ±nda hakaretlere uÄŸramaktadÄ±r. AynÄ± ÅŸekilde mahpuslarÄ± baÅŸka cezaevlerine sürgün etme yetkisinin baÅŸgardiyana verilmesinin hukuksal dayanaÄŸÄ± nedir?



* CezasÄ± bir yÄ±lÄ±n altÄ±na düÅŸen mahpuslarÄ±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla bÄ±rakÄ±lma koÅŸulunun baÄŸÄ±msÄ±z koÄŸuÅŸlara geçme ÅŸartÄ±na baÄŸlanmasÄ±nÄ±n ve bunu reddeden mahpuslarÄ±n adli kontrol ÅŸartÄ± uygulamasÄ±ndan yararlandÄ±rÄ±lmamasÄ±nÄ±n hukuksal bir dayanaÄŸÄ± var mÄ±dÄ±r?” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 16:22

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