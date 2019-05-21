Aliağa'da işten atmalara karşı nöbet başlatan işçilere ziyaret

İzmir Aliağa Belediyesinde işten atılan ve Aliağa Demokrasi Meydanı’nda nöbet başlatan 6 işçiyi İZSU işçileri ziyaret etti.

İşçilere, İZSU Aliağa biriminde çalışan ağaç kesme, sayaç okuma ve aylık ücretlerini alamadıkları için kontak kapatan Yılda şoförleri dayanışma ziyaretinde bulundu.

Yılda şoförleri, “Aliağa Belediyesinde yıllarca hiçbir sorun yaşamadan çalışan, haklarında bir tutanak ya da soruşturma disiplin cezası dahi bulunmayan, haksız hukuksuz bir şekilde işten atılan belediye işçilerini ziyaret ettik. Dayanışma mücadeleye güç verir. Atılan işçiler yalnız değildir” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Aliağa Belediyesinde işten atılan işçiler nöbete başladı