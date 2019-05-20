20 Mayıs 2019 19:34

Aliağa Belediyesinde işten atılan işçiler nöbete başladı

Aliağa Belediyesinde işten atılan 6 işçi, Aliağa Demokrasi Meydanında nöbet eylemi başlattı. İşçiler emek ve demokrasi güçlerine destek çağrısı yaptı.

Aliağa Belediyesinde işten atılan işçiler nöbete başladı

Fotoğraf: Evrensel

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    Aliağa Belediyesinde gerçekleşen işten aramalara karşı işten atılan işçiler, Aliağa Demokrasi Meydanında nöbet başlattı. Şu ana kadar toplam 6 işçi atıldı ve işçiler “İşten atmalar yasaklansın, atılan işçiler geri alınsın” talepleri ile nöbete başladı. İzmir Genel-İş 5 No’lu Şubesi de işten atmalara tepki gösterdi.

    Aliağa Demokrasi Meydanında yapılan açıklamayı okuyan Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, Aliağa Belediyesinde salı gününden bu yana altı işçinin işten atıldığını belirterek, “Çok farklı rakamlar dile getirilse de yeni çıkışların olacağına dair söylentiler hızla yayılmaktadır. Böyle bir ortamda işçilerin verimli ve huzurlu bir şekilde çalışmaları mümkün müdür?” diye sordu. İşten atmalarla ilgili hiç bir ikna edici gerekçe sunulmadığını dikkat çeken Kara, belediye yönetimine “Bu altı arkadaşımız diğer işçilere göz dağı verilmek için mi çıkarıldılar? İşten atılmayı gerektirecek bir kabahat mı işlediler? İşten kaçıp, verimsiz mi çalıştılar? Belediyenin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan kaynaklı mı çıkarıldılar?” sorularını yöneltti.

    İşten atılan işçilerin seçimde gösterdiği tutum nedeniyle işten çıkarılma ihtimalinin vahim bir durum olduğunu söyleyen Kara, “Bu şekilde iş barışı da toplumsal barış da yara alır. Başka bir aday kazansaydı ve o da aynı şeyi yapsaydı sendikamız ve işçiler olarak yine karşı çıkardık. Sendikamızın ve üyelerinin seçilmiş belediye başkanı ve hiç kimseyle bir sorunu yoktur. Bizim tek amacımız işimizi, ekmeğimizi ve haklarımızı korumaktır” dedi.

    Ekonomik krizden geçilen ve resmi işsizlik rakamlarının beş milyona dayandığı bu günlerde bu durumu kabul etmeyeceklerini söyleyen Kara, “Böyle bir ortamda üstelik de ramazan ayında, zaten borçla-krediyle ayakta duran, ev geçindiren, çocuk okutan bu arkadaşlarımızı açlığa mahkum etmek ve sadece onları değil eş ve çocuklarını da cezalandırmak adalete sığar mı?” diye konuştu.

    200'E YAKIN İŞÇİNİN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ

    Cuma gününden itibaren büro personelleri başta olmak üzere 200'e yakın işçinin başkanlık genelgesi ile çalışma alanlarında değişikliğe gidildiğini belirten Kara, “Yıllardır büro işlerinde çalışan özellikle kadın işçilerin, hiçbir deneyimlerinin olmadığı temizlik, park bahçe ve bayındırlık işlerinde çalıştırılmaları, işçi sağlığı ve güvenliği açısından da endişeler doğurmaktadır. İşverenin, işyerinde düzenlemeler yapması ve görev değişikliklerine gitmesi pek tabii hakkıdır. Ancak bunu yaparken çalışanların da görüşlerinin alınması, mağduriyet doğurmayacak şekilde kanuni esaslara riayet edilmesi gerekmektedir. Hele ki görev değişikliklerini işçileri emekli olmaya ya da istifaya zorlamanın bir aracı haline getirmek kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

    "5 TL ÖĞLE YEMEĞİNE MAHKUM EDİLDİLER"

    Uzun süredir ilçe belediyelerinin mali durumlarının iktidarın tutumundan kaynaklı sıkıntılı olduğuna dikkat çeken Kara, “Ancak şu bilinmelidir ki, bu sıkıntıları yine en çok biz işçiler hissetmekteyiz. Yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarımız yarı yarıya düştü. Özellikle, KHK’yle taşerondan belediye şirketine geçen arkadaşlarımız çok daha büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Gerçek enflasyonun yüzde 40’ları bulduğu günümüzde yüzde 4 zamma, 5 TL öğle yemeğine mahkum edilmişlerdir” diye konuştu.

    DESTEK ÇAĞRISI

    Kara, “Sendikamız, işyerinin geleceği, sorunlarının çözümü ve huzurlu bir çalışma ortamının sağlanması konusunda her türlü diyaloga ve desteğe hazırdır. Ancak, üyelerimizi mağdur edecek uygulamalara da karşıyız. Tüm demokratik kitle örgütlerini, kurum ve kuruluşları, Aliağa halkını atılan arkadaşlarımızın işlerine dönmek için başlattıkları mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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