İZSU'da kiralık şoförler kontak kapatınca geciken maaşlarını aldı

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) kiralık araçlarında şoför olarak çalışan taşeron işçiler 50 gündür yatmayan maaşlarındaki gecikmeden dolayı bu sabah iş bıraktı. Şirket yaklaşık 6 saat sonra işçilerin maaşlarını yatırdı.

İşçiler bugün örgütlü oldukları Genel İş İzmir 2 Nolu Şubenin aldığı karar doğrultusunda iş bıraktı. Yılda şirketinin bünyesindeki 300'ün üzerinde şoför bu sabah 08:00 itibari ile kontak açmadı, görevlendirildikleri yerlere gitmedi.

Uzun süredir işçilerin maaşlarını geciktiren şirket iş bırakmadan yaklaşık 6 saat sonra işçilerin maaşlarını yatırdı. İşçiler yaptıkları eylemliliğin kazanımla sonuçlanmasını olumlu bulurken, "Belediyelerdeki taşeron firmalarını aradan çıkartıp belediye şirketlerinde istihdamin sağlanmasının da mücadelesini vermeye devam edeceğiz" dedi.

GENEL-İŞ: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konuyla ilgili Genel İş İzmir 2 Nolu Şube yaptıgı açıklamada ise, "Bugün yapılan kontak kapama eylemimiz başarıya ulaşmış olup maaşlarımız hesaplara yatmıştır. Sendikamızın çağırısana uyup örgütlülüğümüze destek verip güç verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonrada bu şekilde sorunlarla karşılaşırsak yapacağımız bellidir. Mücedele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Şoförler, İZSU'nun bütün birimlerinde ve hemen hemen her ilçesinde görev yapıyor. Geçtiğimiz aylarda da yine maaşları yatmadığı için kontak kapatan işçilerin maaşları 2 saat içinde hesaplarına yatırılmıştı.

TAŞERON ÇALIŞMA DÜZENİ

Hükümetin kaldırdık diye iddia ettiği taşeron çalışma düzeni, işçileri mağdur etmeye devam ediyor. İhalelerinin şartnamelerinden kaynaklı kadro düzenlemesinden yararlanamayan İZSU'nun kiralık araç ihalesini alan taşeron şirket Yılda'nın bünyesinde şoför olarak çalışan işçiler için değişen bir şey yok. İşçilerin maaşları düzenli olarak yatırılmıyor, 25-30 gün gecikiyor. Maaşların gecikmesindeki en büyük etkenlerden biri ihale sözleşmesinde işçi maaşları ile ilgili bir günün belirlenmemiş olması. Şirket daha öncesinde maaşları her ayın 15'ine kadar yatıracağının sözünü vermişti. (İzmir/EVRENSEL)