Gazetecilere saldırılar sürüyor: Antalya'da Ergin Çevik darbedildi

Antalya'da bir gazeteci daha saldırıya uğradı. Güney Haberci adlı haber portalının Genel Yayın Yönetmeni Ergin Çevik, üç kişi tarafından Antalya’nın Aksu ilçesinde darbedildi. Çevik'in Kundu'daki Orion Pazarı'na dair "Kallavi katmerli peşkeş" başlıklı köşe yazısı sebebiyle saldırıya uğradığı öne sürüldü. Çevik yazısında bölgedeki rant iddialarını gündeme taşımıştı.

Darp raporu alan Çevik, şüphelilerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili açıklama yapan Ergin Çevik, saldırganların önce Aksu'daki ofisine geldiğini, sekretere kendisini sorduklarını söyledi. Şüphelilerin sekretere, kendisini kast ederek, "Ona Kundu'dan selamımızı söyleyin. O anlar" diyerek ayrıldığını anlatan Çevik, "Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin kimler olduğu mevcut. Bu kayıtları da polise vererek şikayetçi oldum" dedi.

ÇGD, SALDIRIYI KINADI

Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Alınan bilgiye göre saldırganlar bugün (dün) akşam üzeri Güney Akdeniz internet gazetesinin Aksu ilçesindeki bürosuna geldi. Sekreterden Ergin Çevik’in ofiste olmadığını öğrenen kimliği belirsiz kişiler, “Ona Kundu’dan selamımızı söyleyin. O anlar” diyerek oradan ayrıldı. Kamera kayıtlarına göre 3 kişi oldukları anlaşılan saldırganlar 1 saat sonra Pınarlı Kavşağı’nda bir restoranın önünde Çevik’in önünü kesti. “Gazeteci Ergin sen misin” sorusuna “evet” yanıtını alan saldırganlar, peş peşe attıkları yumruklarla Çevik’i darp ettikten sonra oradan uzaklaştı" denildi.

ÇGD'nin açıklamasının devamı şöyle:

"Gazeteci Ergin Çevik, yakın tarihte Kundu’daki tartışmalı Orion Pazarı’nı köşesine taşımıştı. Saldırganların 'Kundu’dan selam getirdik' demesi, Orion Pazarı ile ilgili hukuksuzluk haberlerini akıllara getirdi.

Öncelikle Ergin Çevik’e geçmiş olsun demek istiyoruz. Son zamanlarda gazeteci ve siyasilere yönelik giderek artan saldırılardan duyduğumuz üzüntüyü dile getiriyoruz. Gazetecilere istediğini yazdırıp, istemediğini zorbalıkla yazdırmayacağını sanan zihniyeti bir kez daha kınıyoruz.

Bu tür saldırılar gazetecileri korkutamaz. Gazeteci her koşulda olan biteni yazmaya devam edecektir. Geçen hafta meslektaşımız İdris Özyol’a yapılan saldırıdan hemen sonra yaptığımız çağrıda olduğu gibi; adalet sağlayıcılarını Ergin Çevik’e saldıranları bir an önce cezalandırmaya çağırıyoruz."

AKSU'NUN "KALLAVİ KATMERLİ PEŞKEŞ" YAZISI

Aksu "Kallavi katmerli peşkeş" başlıklı yazısında Kundu'daki Orion Pazarı'na dair rant iddialarını gündeme taşıyor ve AKP'li Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'e seslenerek şu ifadeleri kullanıyordu:

"Umarım bu açıklamalar Aksu Belediye Başkanı Sayın Halil Şahin'de bir silkinmeye neden olur. Artık etrafında olan biten olaylara objektif pencereden bakmasına vesile olur. 2 sene önce dostane olarak yaptığımız, 'Kemerağzı Pazar yeri 2’inci bir Dokuma vakası mı olur?' şeklindeki uyarılarımız zamanında dikkate alınmış olsaydı, bugün bunlarla uğraşmamış olurdu. Ama gene de geç kalınmış bir durum yok. Zararın neresinden dönülürse kârdır."

10 MAYIS'TAN BU YANA ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Antalya'da 15 Mayıs akşamı Yeniyüzyıl Gazetesi Yazarı İdris Özyol, aralarında MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili’nin şoförü Taner Canatek'in de olduğu kişiler tarafından saldırıya uğramıştı.

Ondan önce de 10 Mayıs gecesi Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ Ankara'da 6 kişilik grubun sopalı saldırısı sonucu yaralandı. (MEDYA SERVİSİ)

Antalya'da Gazeteci İdris Özyol saldırıya uğradı