15 Mayıs 2019 21:32
Son Güncellenme Tarihi: 17 Mayıs 2019 23:29

Antalya'da Gazeteci İdris Özyol saldırıya uğradı

Antalya'da yayın yapan Akdeniz'de Yeni Yüzyıl adlı gazetede çalışan Gazeteci İdris Özyol, saldırıya uğradı. Saldırganlar yakalandı.

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Antalya'da Gazeteci İdris Özyol saldırıya uğradı

Fotoğraf: Evrensel

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    Yusuf YAVUZ
    Antalya

    Antalya'nın deneyimli gazetecilerinden İdris Özyol'a bir grup tarafından saldırı düzenlendi. 15 Mayıs akşamında çalıştığı gazetenin önünde düzenlenen saldırıda yaralanan Özyol, Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Özyol saldırganların yakalandığını, saldırganlardan birinin MHP'nin Muratpaşa ilçe başkanının şoförü olduğunu açıkladı.

    Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırının ardından saldırganların serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürerken gazetecilere yönelik bir saldırı da yine benzer şekilde Antalya'da gerçekleştirildi. Muhalif yazılarıyla tanınan Antalya'nın deneyimli gazetecilerinden İdris Özyol, 15 Mayıs günü akşam saatlerinde çalıştığı Akdeniz'de Yeni Yüzyıl Gazetesi binası önünde bir grup tarafından öldüresiye dövüldü. Saldırganlar başından ve göğsünden yaralanan Özyol'u olay yerinde bırakıp kaçtı.

    "SALDIRGANLAR YAKALANDI"

    Gazeteci İdris Özyol, saldırıdan iki gün sonra (17 Mayıs 2019) yaptığı paylaşımda saldırganların yakalandığını duyurdu. Özyol, yaptığı sosyal medya paylaşımında saldırganlardan birinin MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili’nin şoförü Taner Canatek olduğunu belirtti.

    Özyol “Saldırganlar yakalandı. Adres bizim en baştan beri söylediğimiz yer çıktı. O kadar rahat, kendilerinden hesap sorulmayacağından o kadar eminler ki, saldırıdan sonra caddenin karşısına geçip MHP Muratpaşa ilçe başkanlığına gitmişler. Kamera kayıtlarında görülen 3 saldırgandan kot gömlekli olan kişinin de, “Ben azmettirmedim, saldırtmadım, ilgim yok.” diye açıklama yapan MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili’nin şoförü Taner Canatek olduğu belirlendi.” paylaşımında bulundu.

    "SALDIRGANLARIN BİRİ AKP’Lİ BAŞKAN ADAYININ EKİBİNDE ÇALIŞMIŞ"

    Özyol, saldırganlardan Taner Canatek’in, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin Muratpaşa Belediye Başkan Adayı ve eski Antalya Milletvekili Gökçen Enç'in de yakın çalışma ekibinde olduğuna da dikkati çekerek, “MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili gazeteleri ziyaret ederken, gazetecilere saldırtmayı planladığı tetikçiyi de yanında taşıyormuş” ifadelerini kullandı.

    KENDİSİNİ ELEŞTİREN GAZETEYE SALDIRGANLA BİRLİKTE ZİYARET

    Gazeteci Özyol’un dikkati çektiği MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili’nin yaptığı gazete ziyaretinin ise 7 Mayıs’ta kendisine yönelik eleştirel yazıların yer aldığı Antalya Körfez Gazetesi olduğu ortaya çıktı. Antalya Körfez Gazetesi Haber Müdürü ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şube Başkanı Engin Korkmaz, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Bilgili’nin gazetelerine yaptığı ziyareti ve yaşananları şöyle anlattı:

    KORKMAZ: O GÜNE KADAR GÖRMEDİĞİM BİRİYLE ZİYARETE GELDİ

    “Muratpaşa Belediye Meclisi’nde Deniz Gezmiş posteri ile başlayan tartışmada CHP’liler ile MHP’li Talu Bilgili arasında yumruklaşmaya varan kavga çıkmıştı. Talu, olayı ileri götürüp oradakileri delik deşik etmekle tehdit etmişti. Bu olayların ardından Bilgili’yi ben gazetemde İdris Özyol ise sosyal medyada ağır bir dille eleştirdi. Bilgili, yanında o güne kadar görmediğim biri ile eleştirilerimize cevap vermek adına gazetemizi ziyaret etti. Her şeyi konuştuk ama Talu Bilgili’yi bir türlü ikna edemedik. Meclis’e silahla girmesinden tutun da, ‘seni delik deşik ederim’ sözüne kadar her yaptığını savundu. Meclis’te ve sonrasında yaşananlardan dolayı kendinde bir gram hata bulmadı! Herkes hatalı, bir o masum, bir o cesur yürek, bir o yiğit!

    Biz olay kapandı derken, İdris Özyol’un gazete çıkışı darp edildiğini öğrendik. Tabii akıllara direkt MHP’li Bilgili geldi. Şube Başkanlığını yaptığım ÇGD adına konuyla ilgili iki gün boyunca reaksiyon gösterdik. Özyol’a saldıranların Talu Bilgili ile bağlantılı olduğunu üstüne basa basa vurguladık. Bu sırada Talu Bilgili bağıra çağıra saldırının kendisiyle alakası olmadığını, böyle bir talimat vermediğini savundu. Bununla da kalmadı kendisine iftira attığımız gerekçesiyle benim ve İdris Özyol hakkında suç duyurunda bulunduğunu dillendirdi.

    "BİLGİLİ SALDIRGANLARDAN BİRİYLE GELMİŞTİ GAZETEMİZE"

    Gelinen noktada emniyet güçleri 52 yaşında dayak yiyen İdris Özyol’a saldırdığı iddia edilen kişilerin, olayın ardından MHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı’na girdiğini tespit etti. Emniyet’in kamera kayıtlarına göre Özyol’a saldırdığı iddiasıyla gözaltına aldığı kişiler, Talu Bilgili’nin yakın arkadaşlarından başkası değil. Hatta saldırganlardan biri, Bilgili’nin şoförlüğünü yapıyor. Bilgili bu zanlı ile birlikte gelmişti bizim gazete ziyaretine. Dayak olayıyla ilgisi olmadığına kendini o kadar inandırmış ki benim ve İdris Özyol’un hakkında iftira atmaktan dolayı suç duyurusunda bulunabilecek kadar ileri gidebiliyor.”

    "ŞİMDİ ADALET ZAMANI"

    Saldırganlara ülkenin Teksas olmadığının anlatılması gerektiğini söyleyen Korkmaz, “Onların yumruğuna karşı; eğitimle, bilimle, hukukla karşılık verilmeli. Onların ‘asarız keseriz’ nidalarına; hoşgörüyle sevgiyle karşılık verilmeli. Şimdi adalet zamanı” dedi.

    ÖZYOL: TATBİKAT YAPILIP GEÇECEĞİM YER BELİRLENMİŞ

    Kamera kayıtlarında üç kişi oldukları görülen saldırganların 1 dakika süren tekme ve yumruklu saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi ellerini kollarını sallayarak geldikleri yöne geri döndüklerini anlatan gazeteci İdris Özyol, “Çalışılmış, hazırlanmış, tatbikatı yapılmış ve benim geçeceğim yer belirlenmiş bir operasyon” dedi.

    OLAY YERİ MHP İLÇE BİNASINA 300 METRE MESAFEDE

    Gazeteci Özyol’un çalıştığı gazete binası ile MHP Muratpaşa İlçe Binası arasında yaklaşık 300 metrelik bir mesafe bulunuyor. MHP’li yöneticilerden şu ana kadar konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    ÇGD AKDENİZ ŞUBESİ SALDIRIYI KINADI

    Muhalif yazılarıyla bilinen gazeteci-yazar İdris Öyol'un saldırıya uğramasına tepki yağdı. Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesinden yapılan açıklamada, "Taş devri zihniyetini taşıyan saldırganların derhal yakalanması talebiyle İdris Özyol’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Özyol ve diğer gazetecilere tehditler savuran MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili hakkında savcıları göreve davet ediyoruz. Gazetecileri hedef gösteren, saldırganları kışkırtan kim varsa hesap vermelidir. ÇGD olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

    MHP İLÇE BAŞKANI BİLGİLİ TEHDİT ETMİŞTİ

    Muratpaşa Belediyesi Meclisinin mayıs ayı toplantısı sırasında CHP grubunun, idam edilen devrimciler Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın posterini asması üzerine yaşanan tartışmanın kentteki tüm gazetecilerin gündemi olduğu anımsatılan ÇGD Akdeniz Şubesi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili’nin, gerek Mecliste gerekse de sonrasında yaptığı tehditler, birçok gazetede haberleştirildi. Konuyu köşe yazıları ve sosyal medya paylaşımlarına taşıyan gazeteci İdris Özyol da Bilgili’nin tehditlerinden nasibini almıştı. Bugün ise tehditler adresini buldu! 

    "SALDIRGANLARI KIŞKIRTANLAR HESAP VERMELİ"

    "Taş devri zihniyetini taşıyan saldırganların derhal yakalanması talebiyle İdris Özyol’a yapılan saldırıyı kınıyoruz" denilen ÇGD açıklamasında Özyol ve diğer gazetecilere tehditler savuran MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili hakkında savcıların harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

    İdris Özyol

    Fotoğraf: Şükrü Ağırman

    TUNCAY ÖZKAN SALDIRIYI KINADI

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı. Özkan, "Bu alçaklıkların sonunu hukuk getirir. Hukuk koksa da hukuk çaredir. İktidar destekli bu saldırıların önlenmesi hukukun ödevidir. Gazetecilere dönük bu saldırıları lanetliyorum. İdris Özyol a şifa diliyorum. Adalet bir gün gelecek hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

    Gazeteciliğinin yanısıra şair ve yazar kimliği ile bilinen İdris Özyol'un Lanetli Sınıf, Bir Overlokçu Kıza İlan-ı Aşk ve Kabuk Dudak gibi yayınlanmış kitapları bulunuyor.

    BASIN KONSEYİ: HALKIN HABER ALMA HAKKINA SALDIRI

    Basın Konseyi yaptığı yazılı açıklama ile Akdeniz’de Yeni Yüzyıl gazetesi yazarı İdris Özyol’a yönelik saldırıyı kınadı

    Demokrasi, ifade ve basın özgürlüğünün önüne yeni yeni engeller çıkarılırken, bir yandan da basın mensuplarının peş peşe saldırı ve linç girişimlerine maruz kaldığı belirtilen açıklamada, “Bir hafta içinde başkent Ankara’da Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ televizyonda katıldığı program dönüşü evinin önünde, turizmin başkenti Antalya’da da Akdeniz’de Yeni Yüzyıl gazetesi yazarı İdris Özyol, gazetesinin kapısında demokrasi düşmanı saldırganların hedefi oldu. Linç girişimine uğrayan ve ölümden dönen Demirağ’a saldıranlar serbest bırakıldı. Özyol’un ağır yaralandığı saldırıda ise azmettirenler belli, ancak saldırganlar henüz ortada yok” denildi.

    Saldırıların hedefinin, eleştirel gazetecilik yapan basın mensupları olduğunun altı çizilen açıklamada şöyle denildi: “Saldırıya uğrayan ifade ve basın özgürlüğüdür, halkın haber alma hakkının yok edilmeye çalışılmasıdır. Basın Konseyi olarak bu saldırıları şiddetle kınıyor, faillerin ve azmettiricilerin bir an önce bulunup hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını istiyoruz. Meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülke yönetiminden sorumlu olanların da basına giderek artan saldırılara acil önlem almalarını bekliyoruz.”

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