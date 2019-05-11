Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ sokak ortasında saldırıya uğradı

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı. GATA'ya kaldırıldığı bilgisi paylaşılan Demirağ'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yeniçağ'da yer alan habere göre Demirağ, bir diğer Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel ile gerçekleştirdiği program sonrasında evine girmek üzereyken arkasından gelen yaklaşık 5-6 kişilik grubun sopalı saldırısına uğradı. Demirağ'ın başına ve yüzüne sopalarla vuran saldırganlar, kullandıkları Doblo model araçla olay yerinden kaçtı.

Gazetecilik suç değildir...Korkmuyoruz sizlerden! https://t.co/46h5kJtaTj — Murat AĞIREL (@muratagirel) 10 Mayıs 2019

Demirağ'ın kızı, 7 kişinin beyzbol sopalarıyla evinin önünde içeri girerken Demirağ'a saldırdığını; araç plakası çalıntı çıktığını söyledi.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ Tv programı sonrası kimliği belirsiz 7 kişinin beyzbol sopalı saldırısıyla ağır yaralandı. Başından ve yüzünden yaralanan Demirağ GATA'da yoğun bakımda tedavi altına alındı. Demirağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz... pic.twitter.com/TpJJSPqHYp — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) 10 Mayıs 2019

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik "Bu saldırıyı kabul edebilmemiz, sineye çekebilmemiz mümkün değildir. Bu olayı gerçekleştirenleri ve onlara talimat verenlerden teker teker ortaya çıkaracağız.Bu alçak saldırıyı yapanlar, organize edenler bu işin hesabını verecekler.Yapılan bu alçaklığın en yakın takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Saldırıya bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, "Yeniçağ Gazetesi yazarı değerli kardeşim Yavuz Selim Demirağ’a yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu yapılan alçak saldırı basın özgürlüğüne ve fikir hürriyetimize yapılmıştır. Bunlar bizi yıldıramaz, yıldıramayacak!" dedi. (MEDYA SERVİSİ)