İtalyan liman işçileri Yemen’e silah taşıyan gemiyi yüklemeyi reddetti

İtalyan sendikaları, Riyad’ın Yemen savaşını protesto etmek için silah taşıyan bir Suudi gemisini yüklemeyi reddetti. Liman işçileri gemi Cenova'daki limandan ayrılması talebiyle greve gitti.

Russia Today’de yer alan habere göre; Suudi Arabistan gemisi Bahri-Yanbu'nun günün sonuna kadar Cidde'ye gitmesi beklenirken, teslimat geç kaldı. Geminin İtalya'da tamamen yanaşmasına engel olmak için yapılan başarısız girişimlerden sonra, bugün günü limana vardıklarında pankart ve protestolar ile karşılandı.

İşçilere, malzemelerin Yemen'deki sivil topluma karşı kullanılacağından korktuğu için gemiye yüklenmesine karşı çıkan insan hakları savunucuları da destek verdi. Eylemde savaş ve silah ticaretine karşı dövizler taşındı.

Sendika liderleri, “Yemen'de olan bitenler konusunda suç ortağı olmayacağız” dedi. Liman yetkilileri, protestocuların askeri amaçlarla kullanılacağını düşündükleri jeneratörlerin gemiye alınmasının engellenmiş olduğunu, ancak bazı önemli olmayan malların hala yükleneceğini açıkladı. Sendika liderleri durumu konuşmak üzere limanın yöneticileriyle buluşacak.

Gemi Belçika'da silahlarla doldurulmuştu. Ancak benzer bir protesto sonucu Fransız limanında ilave silah alması engellendi.

BM, Suudi liderliğinde sürdürülen 4 yıllık savaşı bugün dünyanın en kötü insani felaketi olarak nitelendiriyor. Bu yıl sonunda savaş sonucu ölümlerin 230 bine varması bekleniyor. Hükümetin iktidardaki popülist eğilimli koalisyonunun bir parçası olan İtalya’nın 5 Yıldız hareketi, hükümetin Suudi krallığı ile olan silah anlaşmalarını sona erdirmek için yıllarca mücadele etti. (DIŞ HABERLER)