20 Mayıs 2019 21:31

Halfeti’de gözaltına alınanlara işkence iddiası

Geçtiğimiz gün yaşanan çatışmanın ardından urfa Halfeti'de gözaltına alınanlara işkence uygulandığı iddia edildi.

Halfeti’de gözaltına alınanlara işkence iddiası

Fotoğraf: MA

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    Halfeti'de geçtiğimiz gün yaşanan çatışmanın ardından ilçe adeta polis ablukasına alındı. Çatışma sonrası gözaltına alınanlara emniyette işkence yapıldığı iddia edildi. Avukatlara da müvekkilleriyle görüşme için 5 dakika süre kısıtlaması ve polis gözetimi uygulandığı belirtildi.

    Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre, gözaltına alınanlara yönelik darbın ev baskını sırasında başladığı ve götürüldükleri Jandarma Karakolu'nda da devam ettiği; bundan kaynaklı çok sayıda kişinin kafa, kol ve bacaklarında kırıklar oluştuğu belirtildi.

    Bozova ilçesinden gözaltına alınanların vücutlarında kırıklar olduğu buna rağmen hastaneye götürülmedikleri belirtildi. Urfa TEM Şubesine getirilen kişilere ise sistematik işkence uygulandığı iddia edildi.

    AVUKATLAR GÖRÜŞTÜRÜLMÜYOR

    24 saatlik avukat kısıtlama kararının bitmesine rağmen birçok avukat müvekkiliyle görüştürülmüyor. Müvekkilleriyle görüşebilen avukatlar ise ancak 5 dakikalık süre kısıtlaması ve polis nezareti şartıyla görüşebildi. Polis nezaretini kabul etmeyen avukatlara da, “Uygulamanın yasaya aykırı olduğunu biliyoruz ancak bir arkadaşımız şehit oldu o yüzden böyle yapıyoruz. Savcılığın talimatı. İsterseniz gidin kendisi ile görüşün” yanıtı verildi.

    ALAKUŞ AİLESİNE AĞIR İŞKENCE

    Çatışmanın yaşandığı Dergili Mahallesinde evi yakılan Alkuş ailesi fertlerinin TEM şubeye getirildiği öğrenildi. Aile fertlerinin ağır işkencelerden geçirildiği iddia edildi.

    BARO SAVCILIK İLE GÖRÜŞÜYOR

    Urfa Barosu, emniyette yapılan işkencelerin ve avukatların müvekkilleriyle yapmak istediği görüşmelerin engellenmesine tepki göstererek, bu uygulamalara son verilmezse CMK sistemini kapatacaklarını belirtildi. Urfa Baro Başkanı Abdullah Öncel'in Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüğü belirtilirken, konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

    MAHALLE ABLUKADA

    Öte yandan çatışmanın yaşandığı Dergili Mahallesi'ndeki asker ablukası da bölgedeki operasyon da devam ediyor. İlçenin Dergili, Sırataşlar, Kosarda ve Kantarma kırsalında askeri hareketlilik devam ediyor. Mahalleye giriş ve çıkışlar sağlanmazken, ilçeye ise giriş ve çıkışların kontrollü şekilde yapıldığı belirtildi.

    Urfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta yaşanan çatışmanın ardından Halfeti ve Bozova ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında, 60'ı aşkın kişi gözaltına alınmış; gözaltına alınan bazı kişiler Urfa Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürülmüştü. (HABER MERKEZİ)

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