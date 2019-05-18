18 Mayıs 2019 07:47
Urfa'daki operasyonda çatışma: Komiser yardımcısı hayatını kaybetti
Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'ndeki operasyonda 1 komiser yardımcısı yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.
Fotoğraf: Halil Fidan/AA
Urfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lilere yönelik düzenlendiği belirtilen operasyonda 1 komiser yardımcısı hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.
Dergili Mahallesi'ndeki operasyonda yaralanan polisler Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada "Meskun mahal operasyonda çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. (Urfa/AA)
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