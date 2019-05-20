20 Mayıs 2019 17:52

İSKİ'de 124 yönetici, 874 makam aracı var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Suat Sarı, “İSKİ’de 124 yönetici, 874 makam aracı var. Bu araçları kim, nerede kullanıyor?” diye sordu.

İSKİ'de 124 yönetici, 874 makam aracı var!

Fotoğraf: Pixabay

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve kuruluşlarının 2018’e ait faaliyet raporları, belediye meclisinde kabul edildi. Meclis üyesi İYİ Partili Suat Sarı, “İSKİ’de 124 yönetici, 874 makam aracı var. Bu araçları kim, nerede kullanıyor?” diye sordu.

    Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı, 48 yöneticinin bulunduğu, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinde (İETT) 150 kiralık makam aracı kullanıldığını tespit eden Suat Sarı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) faaliyet raporunda da benzer bir tablo olduğunu söyledi.

    Sarı, İBB iştiraki olan İSKİ’de 405 makam aracı ve toplam 874 adet kişilere tahsisli kiralık araç kullanıldığının altını çizdi. Sarı, “Toplam 124 yönetici bulunan İSKİ’deki 874 aracı kim ve kimler kullanıyor? Bu araçlardan kurum dışına tahsis edilenler var mıdır? Bu araçların taşıt tanıma sistemi neden kullanılmıyor? Bu araçlara ‘Resmi hizmete mahsustur’ yazısı neden konulmuyor?” diye sordu.

    "YILLIK KİRASI 60 BİN TL"

    Binek araç statüsündeki araçlara yıllık 52 milyon TL ödendiğini kaydeden Sarı “İSKİ’nin öz malı olan araçlar ile birlikte 3.7 milyon TL yakıt gideri açıklanmaya muhtaç bir giderdir. Yani araç başına yıllık 60 bin TL kira ödeniyor. Bu aracın yenisini alsanız 100 bin TL” dedi.

    Sarı, "İSKİ’nin her ilçeye personel taşıma hizmeti bulunurken, sürekli ofiste bulunması gereken müdürlüklere bile ev -iş arası gidiş gelişleri için araçlar tahsis edilmesinin kurumdaki israfın en çarpıcı örneği olduğunu" söyledi.

    İBB'NİN 1717 ARAÇ KİRALADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

    İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da geçtiğimiz günlerde 1717 tane araba kiraladığını söylemişti. İBB’de resmi rakamlara göre memurlar dahil çalışan sayısının 13 bin 655 kişi olduğuna dikkat çeken Balyalı “Bu sayılara bakarak Büyükşehir Belediyemizde her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor. Sadece kiralık araçlarımızı ihtiyaca göre düzenlesek bile yılda en az 70-80 milyon TL civarında bir kaynak açığa çıkartırız” demişti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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