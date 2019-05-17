İBB’nin 1717 araba kiraladığı ortaya çıktı

22 milyar lira olarak hesaplanan 2018 yılı borcu yeni rakamlara göre 27 milyar liraya ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 1717 tane araba kiraladığı ortaya çıktı. Bu rakama göre İBB’de her 8 kişiye 1 araç düşüyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine; İBB Meclisi’nin mayıs ayı oturumunda İBB’nin 2018 yılı kesin hesabı da oyçokluğu ile kabul edildi. İBB’den alınan bilgilere göre, İBB’nin toplam 1717 tane araç kiraladığını söyleyen İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB’de resmi rakamlara göre memurlar dahil çalışan sayısının 13 bin 655 kişi olduğuna dikkat çekti. Balyalı “Bu sayılara bakarak Büyükşehir Belediyemizde her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor. Sadece kiralık araçlarımızı ihtiyaca göre düzenlesek bile yılda en az 70-80 milyon TL civarında bir kaynak açığa çıkartırız” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “İBB’de yönetici kadrosunda 8 genel sekreter ve yardımcısı, 28 daire başkanı, 100 müdür, 29 müdür yardımcısı ve 478 Şef. Toplam kaç kişi etti 643. Bunların dışında resmi kurumlara verdiğimiz ya da görev için kullanılan araçları da ekleyelim bunlara. Sayı olsun 800, belediyemizde bulunan 643 yöneticimizin hepsine bile kiralık araç versek geri kalan en az 900 tane kiralık araç nerede? Orada, burada, o dernekte, bu vakıfta...” dedi. Ayrıca 500’den fazla firma İBB’den alacaklı durumda. (HABER MERKEZİ)