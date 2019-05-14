İBB 30.3 milyona yaptırdığı binayı TÜGVA genel merkezine vermiş

İBB’nin kira, bakım, onarım hizmetleri sunarak 74.2 milyon lira harcama yaptığı Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), Eyüp’teki genel merkezinin de büyükşehir belediyesi tarafından 30.3 milyon liraya yaptırıldığı ortaya çıktı.

Sözcü’den Özlem Güvenli’nin haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı “STK-Okul-Yurt 2018” faaliyet raporuna göre; yüksek istişare kurulunda Bilal Erdoğan'ın bulunduğu TÜGVA ile yapılan protokoller kapsamında vakfa İBB tarafından kira, bakım, onarım, tefrişat, proje, gezi hizmetleri karşılığında 74.2 milyon liralık harcama yapıldı. İBB'nin en çok destek sunduğu vakıf olan TÜGVA'nın Eyüp'te 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı genel merkezinin de İBB tarafından inşa ettirildiği ortaya çıktı.

EYÜP GENÇLİK MERKEZİ ADIYLA İNŞA EDİLDİ

İBB, 13 Haziran 2016'da “Eyüp Gençlik Merkezi İnşaatı” ihalesine çıktı. İhaleyi 30 milyon 381 bin TL teklif sunan Ankaralı firma Cumhur Alp İnşaat kazandı. Firma ile 15 Temmuz 2016 tarihinde sözleşme imzalandı. 3 bodrum kat, zemin ve 2 kattan oluşan binada fitness salonları, spor salonu, sinema ve tiyatro salonu, bilardo salonu, oyun salonu, derslikler, atölye ve kreş, toplantı salonları, kafeterya, kütüphane ve ofisler açık ofis inşa edildi. İBB'nin “Eyüp Gençlik Merkezi” adıyla 30.3 milyon TL'ye inşa ettiği bina TÜGVA'ya tahsis edildi. Ve bina vakfın genel merkezi olarak kullanılmaya başlandı. (HABER MERKEZİ)