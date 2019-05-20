20 Mayıs 2019 15:57
Son Güncellenme Tarihi: 20 Mayıs 2019 18:57

Çerkes Soykırımı’nda yaşamını yitirenler 155. yılında anılıyor

Sürgünün 155'inci yılında Kefken'de buluşan Çerkesler yaşamını yitirenleri andı. Yarın İstanbul ve Kayseri'de de yürüyüşler yapılacak.

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Çerkes Soykırımı’nda yaşamını yitirenler 155. yılında anılıyor

Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

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    Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı köyü sahilinde buluşan Çerkesler, 155 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgüne gönderilen ve büyük çoğunluğu açlık ve susuzluktan ölen 1864 sürgünlerini andı. Karadeniz üzerinden Kandıra Babalı köyü sahiline ulaşan sürgünler, aynı yerde yapılan etkinlikle anıldı. Babalı sahilinde bir araya gelen yüzlerce Çerkes, sürgünde ölenlerin anısına denize karanfiller bıraktı. 1864 sürgünlerinin sahile çıkışının canlandırıldığı etkinlikte daha sonra meşalelerle sahil boyunca yürüyüş yapıldı. Çerkesler, Nart ateşini yakarak sürgün nöbeti tuttu.

    Törende konuşan Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci, “Rusların Kuzey Kafkasya’yı işgali sonrası soydaşlarımız sürgüne uğradı. Belki de dünyada soykırımın en acısını yaşadık. Bugün üzerinden 155 yıl da geçse hâlâ çok acı. Kafkasların kadim kültürleri var. Dili ve kültürü yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bu sürgünü unutmadık, unutmayacağız. Her yıl yaptığımız bu organizasyonlar da bunları hatırlamak ve hatırlatmak için. Bu etkinliklerin amacı, gençlerimize bu duygularımızı ve yaşanmışlıklarımızı aktarabilmek” dedi.

    ÇERKESLER "İNADINA ADALET" DİYECEK

    “155. Yıl, İnadına Adalet” sloganının öne çıktığı anma etkinlikleri, bugün de ülke çapında gerçekleşecek programlarla devam edecek. Kafkas Dernekleri Federasyonu bünyesindeki bütün dernekler çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Ayrıca soykırım ve sürgünü sembolize eden 21 Mayıs 1864’ün yıl dönümünde, İstanbul Galatarasay Lisesi önünde de bir buluşma gerçekleşecek. İstanbul’daki buluşma saati ise 21.21 olarak belirlendi. Çerkesler 21 Mayıs vesilesiyle soykırımın tanınmasını, soyadı, dil ve kültür haklarının verilmesini ve anavatanlarına dönüş kolaylığının sağlanmasını talep ediyor. (HABER MERKEZİ)

    Çerkesler Kefken 155. yıl

    Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

    KAYSERİ’DE ÇERKESLER SOYKIRIMIN 155. YILINDA YÜRÜYÜŞTE BİR ARAYA GELİYOR

    Fotoğraf: Evrensel

    1864 Büyük Çerkes Sürgünü/Soykırımını lanetlemek üzere Çerkesler bir araya geliyor. Kayseri’de Kafkas Derneği’nin çağrısıyla katliamın 155. Yılında yürüyüş ve iftar programı yapılacak. 21 Mayıs günü doğumevi yanında buluşacak Çerkesler, Kadir Has Kongre Merkezi’ne yürüyecekler. Katliamı lanetleyecek ve taleplerini söyleyecek Çerkesler yürüyüşün ardından iftar programı yapacaklar.

    Gazetemiz Evrensel’e konuşan Kafkas Derneği Başkanı Sedat Sürücü, “Katliamın 155. yılında ilk günkü acıyla yaşanan süreci lanetlediğimizi söylemek istiyoruz. En çok bizi üzen şey ise sesimizi duyurabildiğimiz platformların kısıtlı oluşu ve taleplerimizin karşılanması yönünde çağrılarımızın kulak ardı edilmesidir. Elbette çabalarımız devam edecektir. Başta Rusya ve Türkiye olmak üzere soykırımın ve sürgünün tanınmasını istiyoruz. Taleplerimizi yinelemeye devam edeceğiz” diye konuştu. (Kayseri/EVRENSEL)

    HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları

    Fotoğraf: Evrensel

    HDP'Lİ HATİMOĞULLARI: SOYKIRIMLARLA YÜZLEŞİLMELİ

    HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve 19 Mayıs Potnus Rum soykırımı ile ilgili basın toplantısı gerekleştirdi. HDP Adana İl Örgütünde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Hatimoğulları, İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu’nun İmamoğlu’nun Rum olduğunu ima eden sözlerini hatırlatarak “Oysa asıl hakaret bir insanın kimliğini, kültürünü inkâr etmesindir. Rum da Çerkes de Türk de Ermeni de Arap da Kürt de bu coğrafyanın insanıdır, halkıdır” dedi.

    “TÜRK-İSLAM SENTEZİ AKP-MHP İTTİFAKI İLE DEVAM ETTİRİLİYOR”

    Bu toprakların tanık olduğu Ermeni, Rum, Süryani, Asuri, Keldani soykırımları ve Dersim katliamı için olduğu gibi Çerkes Soykırımı için de hakikatle yüzleşilmesi gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, “Tarihin karanlık ve acı sayfalarıyla yüzleşmeden, bu yüzleşmenin tüm gereklerini, özür dileme, yurduna geri dönme hakkı, el konulan mal ve mülklerin iadesi vb. yerine getirmeden, halkların tüm siyasal, kültürel haklarıyla özgürce yaşamasının koşullarını oluşturmadan bu manevi yükten kurtulmanın yolu yoktur” dedi. Bu acılara neden olan tekleştirici Türk-İslam sentezinin bugün AKP-MHP ittifakı eliyle sürdürüldüğünü dile getiren Hatimoğulları, egemen güçlerin ve onların siyasi temsilcilerinin tarihi gerçekleri ve tüm bu katliamlardaki sorumluluklarını inkar etmeye devam ettiklerini söyledi.

    “ÇERKES DİLİ KÜLTÜRÜ TEHLİKE ALTINDADIR”

    Kafkas haklarının konuştuğu dilerden biri olan Ubıhça’da toplu katliam anlamına gelen “Tsitsekun”un, Çarlık Rusya’nın işgali sonucu 21 Mayıs 1864’te anayurtlarından sürgün edilen 1,5 milyondan fazla Çerkesin dramını anlattığını dile getiren Hatimoğulları, “Tam 155 yıldır Çerkesler adalet arıyor, insanlığın bu büyük dramla yüzleşmesini, yaralarının sarılmasını bekliyor” dedi. Rusya’nın Çarlık Hükümetinin Çerkes halkına uyguladığı soykırım ile yüzleşmesi gerektiğin ifade eden Hatimoğulları, “Öte yandan, AKP hükümeti Çerkes halkı üzerinde çok yönlü ve kuvvetli bir asimilasyon politikası uygulamakta. Çerkes varlığı, dili ve kültürü tehlike altındadır. Çerkeslerden 50 yıl sonra ise Rumlar benzer bir soykırım ve mübadele adı altında sürgünle yüzyüze kaldılar. Bugün ulus devletin tekleştirici Türk-İslam sentezi yaklaşımıyla 1915’de Ermeni soykırımıyla başlayan büyük Hristiyan kıyımı ve sürgünü, 19 Mayıs 1919’da Pontos Rumlarıyla devam etmiştir” dedi.

    Hatimoğulları, 100 yıl süren direnişin ardından yurtlarını terk etmek zorunda kalan Çerkeslerin durumunu anlatan bir şiiri paylaştı:
    “Vakta ki, döğüşmek gerekti,
    Özgürlükleri ve dağları için,
    – ki, son derece eşitsizdi güçler,
    Vuruştular bir yüzyıl kadar.
    Sonuçta kader ağını ördü.
    Kâr etmedi usta savaş taktikleri,
    Kâr etmedi civan yiğitlik, yenildiler.
    Ve… Paylaştılar tarihte yenik düşenlerin kaderini.
    Osmanlı, Rus ve İngiliz yapımı bir komployla
    Terk-i vatan eylediler.” (Adana/EVRENSEL)

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