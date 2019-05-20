TRT’deki işten çıkarmalar ve zorla emeklilik Meclis gündeminde

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen TRT’de yaşanan işten çıkarmaları ve zorla emekli edilmek istenen çalışanları Meclis Gündemine taşıdı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde TRT’nin iktidar partisinin yayın organı haline getirildiğini ifade ederek “15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası AKP tarafından çıkartılan KHK ile TRT’de ‘değişim ofisi’ adı altında ikna odaları kurulduğu ortaya çıkmıştır. İkna odalarında personellerden bir kısmının ‘Ya emekli ol ya da diğer kurumlara gideceksin’ şeklinde tehdit edildiği iddiaları gündeme gelmiştir. Bu iddialar sonrası TRT’nin daha önce 1786 personeli teşvik adı altında ikna odaları vasıtası ile emekli ettiği ortaya çıkmıştır” dedi.

CHP’li Milletvekili Antmen, TRT’nin Anayasa ve kendi yasasına göre özerk ve tarafsız bir kamu hizmeti yayıncısı olması gerektiğini belirttiği önergesinde “703 sayılı kanun hükmünde kararname ve sonrasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kamu hizmeti anlayışıyla hizmet sunması gereken bir yayın kurumu olmaktan çıkmıştır. TRT halkın vergileriyle çalışan bir kurum olmasına, tüm bütçesi vatandaşlardan karşılanmasına rağmen harcamalarına ilişkin sorulara yasa dışı bir şekilde ‘Ticari sır’ demiş ve o parasını aldığı halka hesap vermemiştir” ifadelerini kullandı.

Emekli olmayan 169 kişiyle ilgili ‘İstihdam Fazlası Personel’ diyerek başka kurumlara gönderilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirdiği bilgisinin dile getirildiğini söyleyen Alpay Antmen “Mersin Çukurova Radyosunda sadece kadrosu spiker olan tek kişi çalıştığı halde, bu tek kadrolu spiker nasıl “istihdam fazlası’ olabilmektedir? TRT’de görevini layıkıyla ve objektif şekilde yerine getirenlerin çıkartılarak yerlerine yanlı ve torpili olanlar mı getirilmek istenmektedir?” diye sordu.

Alpay Antmen’in önergesinde şu sorular yer aldı:

TRT’de şu anda kaç kişi çalışmaktadır? Çalışan kişilerin statüleri nedir? Bu kişilerin kaçı yurt içinde kaçı yurt dışında istihdam edilmektedir? Kaçı maaşını Türk Lirası kaçı döviz olarak almaktadır?

TRT’de çalışan personelin kaçı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir?

20 Temmuz 2016 tarihinden, önergenin yanıtlandığı tarih aralığında diğer kamu kurumlarından TRT Kurumu’na kaç personel nakil yolu ile geçiş yapmıştır? Yine aynı tarihler arasında kaç TRT personeli başka kurumlara gönderilmiştir, gitmiştir?

20 Temmuz 2016 tarihinden, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar TRT’de kaç kişi emekli edilmiştir? Bunlardan kaçı kendi isteğiyle kaçı “ikna odaları” sonrası emekli olmuştur? Yine aynı tarihler arasında kaç kişi ihraç edilmiştir? Bunların gerekçeleri nelerdir? Şu anda kaç personel hakkında soruşturma yürütülmektedir?

Son 5 yılda TRT kaç personel alımı yapmıştır? Bu personeller ne şekillerde Kurum’a alınmıştır? Son 5 yılda TRT’den kaç kişi ‘istihdam fazlası’ denilerek emekli edilmiş ya da başka kuruma gönderilmiştir?

(MEDYA SERVİSİ)

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