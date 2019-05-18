TRT çalışanları TRT’nin 169 kişilik tasfiye listesini protesto etti

TRT çalışanları geçen hafta açıklanan 169 kişilik istihdam fazlası personel (İFP) listesini protesto etmek için dün İstanbul Radyo binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“TRT halkındır halkın kalacak!”, “Reddediyoruz!”, “Özerk TRT”, sloganları atan TRT çalışanları, “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganı atarak bina içindeki arkadaşlarını dışarıya davet etti.

Açıklamada TRT’nin yeniden kamu yayıncılığına dönmesi gerektiğini ve istihdam fazlası personel listelerini reddettiklerini ifade eden çalışanlar, çalışanların önce atıl bırakılmaya çalışıldıklarını şimdi de uzaklaştırıldıklarını dile getirdi.

TRT’nin uzun yıllar çalışan personeline "Artık sana ihtiyacım yok" dediği, bunu da İstihdam Fazlası Personel (İFP) adını verdiği listelerle yaptığını belirten TRT çalışanları "Tüm bunlar Temmuz 2018’de çıkarılan bir yıl süreli KHK çerçevesinde yapılıyor, kurum bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. 169 çalışanın içinde bulunduğu ‘İlk İFP Listesi’ açıklandı. ‘İlk İFP Listesi’ diyoruz, çünkü devamının geleceğinden endişe ediyoruz” denildi.

Açıklamada istihdam fazlası personel adı verilen listede yer alan çalışanların istihdam fazlası olarak Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderildikleri belirtildi. TRT bünyesinde başlayan bu değişimin TRT ile kalmayacağı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışan diğer kamu emekçilerini de tehdit edeceğini belirten TRT çalışanları, “TRT’ye ve emekçilerine sahip çıkmak, geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkmak demek. TRT hepimizin. Öyle de kalsın istiyoruz” dedi.

TRT çalışanları tasfiye ile ilgili şu sorulara cevap istedi:

Hangi kıstaslarla mesleğimizden uzaklaştırılıyoruz, ölçü nedir?

Madem kurumda ihtiyaçtan fazla personel var, neden aynı görevlere yeni elamanlar alınmakta?

Ülkemizde emeklilik yaşı 65 iken, 50’li yaşlarda, aktif çalışan, nitelikli personelin kurumdan uzaklaştırılması hak ve hukukla bağdaşıyor mu?

Başka kurumlara gönderilecek, uzmanı olmadığımız bir alanda çalışıp aynı maaşı almaya devam edeceksek, asıl amaç tasarruf ya da verim artışı değil, bizden kurtulmak mı?”

TRT ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ

TRT, büyük bir haksızlığa imza atan İFP uygulamasından vazgeçmelidir.

TRT, sahip olduğu niteliklerinden dolayı başka herhangi bir kamu kurumunda değerlendirilemeyecek personeline sahip çıkmalıdır.

TRT, yeniden yapılanma sürecini, çalışanları ve meslek örgütlerinin katılımıyla şeffaf şekilde yürütmelidir.

TRT, kamu hizmeti yayıncılığıyla tüm halkın sesi olmalıdır. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

TRT çalışanları tasfiyeye karşı bir araya geliyor