TGC: TRT'nin deneyimli yayıncılarını tasfiye etmesi kabul edilemez

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, TRT’nin 169 çalışanını ihtiyaç fazlası personel olarak tanımlayarak kurumdan göndermeye çalışmasına tepki gösterdi. Açıklamada “TRT yöneticileri yayıncı personeli tasarrufu ile uğraşacaklarına kurumu bir an önce kamu hizmeti yayını yapan demokrat bir çizgiye kavuşturmalıdır” çağrısı yapıldı.

TRT’in yıllardır siyasetin etkisinde kalarak kamu hizmeti yayıncılığından saptığı, çok sesli yayıncılıktan tek yanlı yayıncılığa dönüştüğü vurgulanan açıklamada; “Yurttaşların vergileriyle de desteklenen kurumun bir an önce kamu hizmeti yayıncılığına dönmesi, yurttaşları aydınlatan, bilgisini, görgüsünü ve kültürünü arttıran bir yayıncılığa adım atması gerekmektedir” denildi.

"KADRO ŞİŞKİNLİĞİNİN GÜNAHI DENEYİMLİ YAYINCILARDAN ÇIKARILAMAZ"

TRT yöneticilerinin kurumun deneyimli yayıncı, spiker, teknisyen, sanatçı kadroları üzerinde baskı amaçlı uygulamalar gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “TRT’nin kadro şişkinliğinin günahı kurumun deneyimli yayıncılarına çıkarılamaz. Bu günah olsa olsa kurumun içini tek sesli politik amaçlarla dolduran siyasetçilerindir. Son olarak TRT yöneticilerinin 169 yayıncı personeli başka kurumlara gönderme girişimini de bu kurumun süregelen kısır politikaları kapsamında değerlendirmek gerekir.

"KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞININ YAPILAMAMASI BÜYÜK BİR TALİHSİZLİKTİR"

Yeniden yapılanma adı altında TRT’ye emek vermiş deneyimli, yetenekli personelin bir anda kenara itilmesinin sağlıklı bir tutum olmadığının altı çizilen açıklamada; “Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkı olan basın özgürlüğünün giderek örselendiği bir ortamda kamuoyunun güvenini yitiren kamu hizmeti yayıncılığının yapılamaması da büyük bir talihsizliktir. Ülke tek seslilikten kurtulmalı, çok sesliliğe yani demokrasiye doğru yol almalıdır. Bunun için diyoruz ki; TRT yöneticileri personel tasarrufu ile uğraşacaklarına kurumu bir an önce kamu hizmeti yayını yapan demokrat bir çizgiye kavuşturmalıdırlar” denildi. (HABER MERKEZİ)

TRT'de 169 kişi kadrolaşma için "istihdam fazlası" olarak bildirildi